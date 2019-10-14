Großprojekte zum Aufbau eines Verkehrsnetzes + modern und + umfangreich

Modernisierung und Instandhaltung des bestehenden Netzes für mehr Sicherheit und Pünktlichkeit

Um der Herausforderung der 41 Millionen täglichen Fahrten im Verkehrsnetz der Ile-de-France gerecht zu werden, hat Île-de-France Mobilités in Zusammenarbeit mit seinen Transportpartnern und Infrastrukturbetreibern ein ehrgeiziges Programm zur Verbesserung und Modernisierung des Netzes gestartet. Ziel ist es, die gesamte Infrastruktur des Schienennetzes zu erneuern, um Störungen zu begrenzen, die Regelmäßigkeit zu verbessern und den Nutzern Zeit zu sparen.

Mehrere spektakuläre Projekte sind ebenfalls im Gange, wie die Erneuerung der Gleise des zentralen Abschnitts der RER A, der verkehrsreichsten Linie Europas, um ihren Betrieb in den nächsten 40 Jahren zu ermöglichen; und die Renovierung und Modernisierung des RER-C-Tunnels in Paris. Insgesamt wurden 2017 mehr als 1.600 Projekte von SNCF Réseau in der gesamten Île-de-France durchgeführt, und diese Dynamik wird in den kommenden Jahren weiter zunehmen.

Zusätzlich zu diesen wesentlichen Verbesserungen sind viele Projekte im Gange, um die Robustheit und Kapazität der derzeitigen Linien zu erhöhen, damit sie mehr Fahrgäste unter besseren Bedingungen aufnehmen können: Schaffung eines 4. Gleises in Cergy-le-Haut, Entwicklung eines Bahnsteigs in Créteil Pompadour und Denfert-Rochereau oder die Automatisierung der Linie 4, die es ermöglichen wird, mehr Züge zu fahren, indem die Regelmäßigkeit erhöht wird.