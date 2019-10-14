Großprojekte zum Aufbau eines Verkehrsnetzes + modern und + umfangreich
Zoom auf den Grand Paris Express
In der gesamten Île-de-France sind Großprojekte im Gange, um 4 neue automatische U-Bahn-Linien auf der Ringstraße rund um Paris zu bauen und 4 bestehende Linien zu erweitern. Als zukünftiges Rückgrat des Netzes der Ile-de-France wird die Linie 14 nach Norden und Süden verlängert, um die Linie 13 zu entsättigen und direkt mit dem Flughafen Orly zu verbinden.
Fokus auf das Projekt Eole, Verlängerung der RER E nach Westen
Außerdem wird mit der Verlängerung der RER E nach Westen begonnen, um eine neue strukturierende Verbindung zwischen Ost und West zu schaffen, La Défense besser zu bedienen und die RER A zu entsättigen. Um dieses regionale Netzwerk zu vervollständigen, werden 8 Straßenbahnlinien sowie viele Buslinien mit hohem Serviceniveau geschaffen oder erweitert.
Zoom auf die Straßenbahn T9 Paris <> Orly Ville
Die 10 km lange Strecke wird 6 Gemeinden von Paris – Porte de Choisy bis ins Stadtzentrum von Orly in weniger als 30 Minuten bedienen. Die Verlegung der Schienen auf der Strecke schreitet zügig voran und die neuen Züge werden derzeit für die für Ende 2020 geplante Inbetriebnahme getestet.
U-Bahnen, Straßenbahnen, Busse... Hier können Sie alle Erweiterungs- und Linienerstellungsprojekte entdecken.
Verbessern Sie noch heute die Busse in Grande Couronne, um das Reisen zu erleichtern
Île-de-France Mobilités investiert ab sofort in die Verbesserung der Transportbedingungen der Einwohner der Ile-de-France in den äußeren Vororten. Zum Beispiel durch die Einführung von Bussen häufiger und später, um sich an den Lebensrhythmus aller anzupassen; sauberere Fahrzeuge.
Infografik: Die Energiewende in der Île-de-France geht weiter. 100% saubere Busse im Jahr 2005 für eine bessere Lebensqualität. 5 CNG-Busse werden auf der Expresslinie 91.06C, Massy-Saclay, eingesetzt. 11 Elektrobusse werden auf den Netzen Argenteuil-Sartrouville und Saint-Quentin-en-Yvelines eingesetzt. 2 Wasserstoffbusse werden auf dem Netz des Versailles Grand Parc getestet.
Île-de-France Mobilités arbeitet auch daran, die derzeitige Straßeninfrastruktur optimal zu nutzen, indem esspezielle Fahrspuren auf Autobahnen und Vorrang an Ampeln baut. In den letzten Jahren wurden viele Expresslinien in Betrieb genommen, umwichtige Aktivitätszentren mit sehr wettbewerbsfähigen Reisezeiten zu bedienen: Meaux-Melun, Torcy-Créteil, Massy-Saint-Quentin en Yvelines über das Saclay-Plateau...
Modernisierung und Instandhaltung des bestehenden Netzes für mehr Sicherheit und Pünktlichkeit
Um der Herausforderung der 41 Millionen täglichen Fahrten im Verkehrsnetz der Ile-de-France gerecht zu werden, hat Île-de-France Mobilités in Zusammenarbeit mit seinen Transportpartnern und Infrastrukturbetreibern ein ehrgeiziges Programm zur Verbesserung und Modernisierung des Netzes gestartet. Ziel ist es, die gesamte Infrastruktur des Schienennetzes zu erneuern, um Störungen zu begrenzen, die Regelmäßigkeit zu verbessern und den Nutzern Zeit zu sparen.
Mehrere spektakuläre Projekte sind ebenfalls im Gange, wie die Erneuerung der Gleise des zentralen Abschnitts der RER A, der verkehrsreichsten Linie Europas, um ihren Betrieb in den nächsten 40 Jahren zu ermöglichen; und die Renovierung und Modernisierung des RER-C-Tunnels in Paris. Insgesamt wurden 2017 mehr als 1.600 Projekte von SNCF Réseau in der gesamten Île-de-France durchgeführt, und diese Dynamik wird in den kommenden Jahren weiter zunehmen.
Zusätzlich zu diesen wesentlichen Verbesserungen sind viele Projekte im Gange, um die Robustheit und Kapazität der derzeitigen Linien zu erhöhen, damit sie mehr Fahrgäste unter besseren Bedingungen aufnehmen können: Schaffung eines 4. Gleises in Cergy-le-Haut, Entwicklung eines Bahnsteigs in Créteil Pompadour und Denfert-Rochereau oder die Automatisierung der Linie 4, die es ermöglichen wird, mehr Züge zu fahren, indem die Regelmäßigkeit erhöht wird.