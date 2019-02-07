Einsatz der neuen Régio 2N-Züge auf dem Zweig Paris-Montargis der Linie R

Die Ankunft dieser neuen Züge ist Teil des Programms zur Modernisierung des rollenden Materials auf allen Zug- und RER-Linien der Île-de-France, das bis Ende 2021 mehr als 700 neue oder renovierte Züge und RER für eine beispiellose Investition von Île-de-France Mobilités in Höhe von 10 Milliarden Euro vorsieht.

Diese neuen Züge können dank umfangreicher Arbeiten von SNCF Réseau zur Anpassung der Bahnsteige, Gleise und des Oberleitungsbalkens an die Eigenschaften der neuen Ausrüstung eingesetzt werden.

Der Einsatz der neuen Regio2N-Züge begann im Dezember 2017 auf dem Montereau-Zweig der R-Linie und seit Dezember 2018 auf dem Montargis-Zweig, so dass bisher insgesamt 32 Züge geliefert wurden, um den Bedarf aller 72.000 Fahrgäste auf der Linie zu decken.