Einsatz der neuen Régio 2N-Züge auf dem Zweig Paris-Montargis der Linie R
Die Ankunft dieser neuen Züge ist Teil des Programms zur Modernisierung des rollenden Materials auf allen Zug- und RER-Linien der Île-de-France, das bis Ende 2021 mehr als 700 neue oder renovierte Züge und RER für eine beispiellose Investition von Île-de-France Mobilités in Höhe von 10 Milliarden Euro vorsieht.
Diese neuen Züge können dank umfangreicher Arbeiten von SNCF Réseau zur Anpassung der Bahnsteige, Gleise und des Oberleitungsbalkens an die Eigenschaften der neuen Ausrüstung eingesetzt werden.
Der Einsatz der neuen Regio2N-Züge begann im Dezember 2017 auf dem Montereau-Zweig der R-Linie und seit Dezember 2018 auf dem Montargis-Zweig, so dass bisher insgesamt 32 Züge geliefert wurden, um den Bedarf aller 72.000 Fahrgäste auf der Linie zu decken.
Verstärkung des Angebots für den TER Paris-Nevers
Die heute Morgen zwischen dem Präsidenten von Île-de-France Mobilités und der Region Île-de-France und dem Präsidenten der Region Centre-Val de Loire unterzeichnete Verpflichtung wird das TER-Angebot in Nemours stärken und die Erwartungen der Fahrgäste erfüllen.
Diese neue Verbindung zum Bahnhof Nemours-Saint Pierre durch den TER Paris – Nevers, der unter der Aufsicht der Region Centre-Val de Loire betrieben wird, wird durch mindestens zwei Haltestellen der folgenden Züge realisiert:
- TER 5908, Abfahrt von Nevers um 7:25 Uhr, Ankunft in Paris Bercy um 9:52 Uhr mit einem Zwischenstopp in Nemours gegen 9:00 Uhr,
- TER 5901, Abfahrt von Paris Bercy um 7:11 Uhr, Ankunft in Nevers um 9:38 Uhr mit einem Zwischenstopp in Nemours gegen 8:00 Uhr.
Erfahren Sie mehr: Neue oder renovierte Züge und neue Busse