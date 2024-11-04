Die neue Busagentur Melun gestaltet die Zukunft der Fahrgasträume in der Île-de-France
Île-de-France Mobilités renoviert seine Empfangs- und Busagenturen in der gesamten Île-de-France. Beginnend mit der Busagentur Melun (77), die im Sommer 2024 mit einem neuen Raum renoviert wurde, der Design, Komfort und Zugänglichkeit vereint.
Über eine einfache Verkaufs- und Informationsstelle hinaus wurde dieser Ort als Serviceraum konzipiert, der den täglichen Bedürfnissen der Reisenden entspricht. Eine Entwicklung, die auf die Designidentität des Netzwerks abgestimmt ist und das neue Gesicht der Agenturen in der Region Paris vorwegnimmt.
Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen dieser Metamorphose.
Design: ein wichtiges Instrument, um Ihr Transporterlebnis zu verbessern?
Bevor wir weitermachen, ist das Design... Was ist das? Design ist der Berührungspunkt zwischen dem Sinnlichen und dem Funktionalen. Die Formen, Farben und Materialien, die wir einem Objekt (z. B. einer U-Bahn) geben, damit es seine Funktion am besten erfüllt - in unserem U-Bahn-Beispiel transportieren wir Sie unter den besten Bedingungen für Komfort und Sicherheit.
Wie wird Design reflektiert?
Um ein effektives Design zu entwickeln, das für alle identifizierbar ist, müssen Sie sich viele (viele) Fragen stellen.
Versetzen Sie sich in die Lage der Benutzer. Denken Sie an die Haltbarkeit von Geräten. Bleiben Sie praktisch und gleichzeitig bequem. Sorgen Sie für ein Gefühl der Sicherheit. Oder schaffen Sie zeitlose Räume, die sowohl Verschleiß als auch Modeeffekten standhalten. Ein Ansatz mit tausend und einem Parameter, bei dem jedes Detail seine Bedeutung hat.
In Melun stellt die Busagentur Design in den Dienst der Fahrgäste
Von der Form der Schalter über die Farbauswahl bis hin zur Zugänglichkeit wurde jedes Detail der Melun-Agentur sorgfältig studiert. Das Ziel? Schaffung einer einladenden und praktischen Umgebung, die die visuelle Identität von Île-de-France Mobilités widerspiegelt.
Die Agentur Melun: das Design von Île-de-France Mobilités in der Anwendung
Einfachheit
Die schlanken, natürlichen und weichen Formen des Netzes (mit der Verwendung des "Carrond" - ein abgerundetes Quadrat, das Sie überall finden, vom Logo der Île-de-France Mobilités über die Entwerter bis hin zur Form der neuen U-Bahnen) finden sich in denen der Fahrkartenschalter, Lichter und Sitze der Agentur Melun wieder.
Das Ziel? Stellen Sie Oberflächen bereit, die leicht zu reinigen und zu pflegen sind (in abgerundeten Ecken kann kein Schmutz stecken bleiben), sicher (scharfe Ecken sind Verletzungsquellen) und eine angenehme und warme Umgebung bieten.
Nachhaltigkeit
Jedes Detail wurde entwickelt, um die allgemeine Haltbarkeit der Räume zu gewährleisten, die Nutzung zu erleichtern, die Umweltbelastung zu minimieren und den Test der Zeit zu bestehen : vom Boden (ein gesprenkelter Linol, der die Sichtbarkeit von Schmutz reduziert) über die Sitzstoffe (die gleichen wie die der U-Bahn, widerstandsfähig und langlebig) bis hin zu den Kontaktflächen (matt, um Fingerabdrücke und Durchgang zu vermeiden).
Inklusivität
Die Räume müssen den unterschiedlichen Bedürfnissen der vielen Reisenden gerecht werden. Vom Zugang zu Gebäuden und Verkehrsmitteln bis hin zur Lesbarkeit von Informationen auf einem Bildschirm ist alles sorgfältig durchdacht, um den Benutzern die Bewegung zu erleichtern.
In Melun zum Beispiel zeigt ein Bildschirm die Fahrpläne der Busse außerhalb der Agentur an, die über eine für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und Rollstühle zugängliche Rampe zugänglich sind.
Konsistenz
Piktogramme, die mehr sagen als tausend Worte, ein Logo und einen Namen, die Sie gut kennen, und Farben, die Sie überall im Netzwerk finden: Die visuelle Identität beruhigt und vereinfacht den Zugang zu Informationen, indem sie sich auf das Wesentliche konzentriert.
Die Farben und Markencodes von Île-de-France Mobilités finden sich daher natürlich in den Stoffen der Sitze oder im Logo am Eingang der Agentur wieder.
Die Designambitionen von Île-de-France Mobilités
Die Renovierung der Filiale Melun ist die erste in einer langen Liste von Empfangsräumen, die bald in der gesamten Region modernisiert werden. Auf dem Programm:
- Die Renovierung von Busagenturen wie Melun
- Die Schaffung mobiler Agenturen in Form eines umgebauten Lastwagens, der in den entlegensten Gemeinden hält, um über Fahrpläne und Abonnements zu informieren und den Verkauf von Transport tickets anzubieten
- oder die Renovierung von PAM-Agenturen
Eine Designrevolution, die die Revolution des Transports und des Ticketings in der Region Paris begleitet, hin zu mehr Komfort und Einfachheit!