Die neue Busagentur Melun gestaltet die Zukunft der Fahrgasträume in der Île-de-France

Île-de-France Mobilités renoviert seine Empfangs- und Busagenturen in der gesamten Île-de-France. Beginnend mit der Busagentur Melun (77), die im Sommer 2024 mit einem neuen Raum renoviert wurde, der Design, Komfort und Zugänglichkeit vereint.

Über eine einfache Verkaufs- und Informationsstelle hinaus wurde dieser Ort als Serviceraum konzipiert, der den täglichen Bedürfnissen der Reisenden entspricht. Eine Entwicklung, die auf die Designidentität des Netzwerks abgestimmt ist und das neue Gesicht der Agenturen in der Region Paris vorwegnimmt.

Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen dieser Metamorphose.