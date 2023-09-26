Sie benötigen Ihren Navigo Easy Pass nicht mehr? Gib es!

Sie sind auf der Durchreise durch die Region, haben einen Navigo Easy-Pass für Ihre Transport tickets gekauft und benötigen ihn nicht mehr? Gib es!

"Nichts geht verloren, nichts wird geschaffen, alles verwandelt sich" : In Bahnhöfen des Ile-de-France-Netzes werden schöne Boxen für eine solidarische und ökologische Kampagne zugunsten von Menschen in prekären Situationen installiert.

Jeder gespendete Pass wird von Partnervereinen gesammelt und an Bedürftige verteilt, anstatt im Müll zu landen!