Sie benötigen Ihren Navigo Easy Pass nicht mehr? Gib es!
Sie sind auf der Durchreise durch die Region, haben einen Navigo Easy-Pass für Ihre Transport tickets gekauft und benötigen ihn nicht mehr? Gib es!
"Nichts geht verloren, nichts wird geschaffen, alles verwandelt sich" : In Bahnhöfen des Ile-de-France-Netzes werden schöne Boxen für eine solidarische und ökologische Kampagne zugunsten von Menschen in prekären Situationen installiert.
Jeder gespendete Pass wird von Partnervereinen gesammelt und an Bedürftige verteilt, anstatt im Müll zu landen!
Warum Navigo Easy-Pässe neu verteilen?
- Nicht namentliche, Navigo Easy-Pässe können an jeden vergeben werden. Sie können es genauso gut mit jemandem teilen, der es braucht!
- Wiederaufladbar, sie haben eine geschätzte Lebensdauer von 10 Jahren! Indem Sie sie spenden, machen Sie eine ökologische Geste, indem Sie die Lebensdauer der Pässe verlängern, anstatt sie in den Müll zu werfen.
- Viele Touristen nutzen sie während ihres Aufenthalts nur wenige Tage , können sie genauso gut etwas länger leben lassen?
- Die Anzahl der bearbeiteten Transportkarten ist begrenzt, also können Sie sie genauso gut wiederverwenden!
Wie gebe ich meinen Navigo Easy-Pass ab?
Navigo Easy-Pässe müssen in Wahlurnen an Bahnhöfen des Netzes deponiert werden: Ein Aufkleber ermöglicht es Ihnen, sie zu identifizieren.
Im Moment sind zwei Boxen in Paris installiert:
- Gare de l'Est,
- und Gare du Nord.
Vor Ihrer Abreise müssen Sie nur Ihren Pass einschieben, egal ob er leer oder mit Tickets beladen ist!
Für wen sind die Pässe geeignet?
Nach Überprüfung ihrer Gültigkeit und ihres ordnungsgemäßen Funktionierens werden die Navigo Easy-Pässe an Vereine gespendet und an bedürftige Menschen weiterverteilt!
Wenn die Operation erfolgreich ist, wird sie auf andere Bahnhöfe und Bahnhöfe ausgeweitet, um die Neuverteilung der Pässe zu verallgemeinern !