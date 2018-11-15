In der Île-de-France schreitet die Zugänglichkeit für alle voran

Île-de-France Mobilités, die Region Île-de-France und die Betreiber SNCF und RATP haben beschlossen, eine Kommunikationskampagne zu starten, um das Bewusstsein für die verschiedenen Maßnahmen zu schärfen, die durchgeführt werden, um die Zugänglichkeit des öffentlichen Verkehrs in der Île-de-France zu verbessern.

Ziel dieser Kampagne ist es, Evidenz für Fortschritte bei der Barrierefreiheit im öffentlichen Nahverkehr aufzuzeigen.

Der rote Faden besteht darin, zu zeigen, dass Fortschritte bei der Barrierefreiheit das Reisen für alle Reisenden verbessern.