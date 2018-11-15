In der Île-de-France schreitet die Zugänglichkeit für alle voran
Île-de-France Mobilités, die Region Île-de-France und die Betreiber SNCF und RATP haben beschlossen, eine Kommunikationskampagne zu starten, um das Bewusstsein für die verschiedenen Maßnahmen zu schärfen, die durchgeführt werden, um die Zugänglichkeit des öffentlichen Verkehrs in der Île-de-France zu verbessern.
Ziel dieser Kampagne ist es, Evidenz für Fortschritte bei der Barrierefreiheit im öffentlichen Nahverkehr aufzuzeigen.
Der rote Faden besteht darin, zu zeigen, dass Fortschritte bei der Barrierefreiheit das Reisen für alle Reisenden verbessern.
Jeden Tag nutzen 1,3 Millionen Fahrgäste 352 Rolltreppen in 94 Transilien-Bahnhöfen, um ihre Reise zu erleichtern.
Nichtbehindert oder mit eingeschränkter Mobilität, unabhängig von der Art der Behinderung (motorisch, visuell, kognitiv, auditiv, ...) mit einem Bein in Gips, mit einem Kinderwagen oder einem Koffer, mit kleinen Kindern ... Sie alle profitieren von den Fortschritten, die in Bezug auf die Barrierefreiheit gemacht werden.
Einrichtungen von Bahnhöfen und Bahnhöfen, Zug, Straßenbahn, Bus, Fahrgastinformation und Dienstleistungen, Barrierefreiheit betrifft alle Phasen Ihrer Reise.
Eine Beweiskampagne
Die Aufwertung der eingeleiteten Maßnahmen durch In-situ-Beweise ist der rote Faden dieser Kampagne, die ab dem 15. November mit regelmäßigen Reden eingesetzt wird, um die verschiedenen Beweise und ergriffenen Maßnahmen hervorzuheben.
Mehr als 150 Transilien-Bahnhöfe verfügen bereits über ein erweitertes Validierungstor, um allen den Durchgang zu erleichtern. Île-de-France Mobilités, die Zugänglichkeit schreitet für alle voran.
.
So werden Plakate dort aufgestellt, wo die Barrierefreiheit voranschreitet: Rolltreppe, Aufzug, akustische Ansageterminals, Niederflurböden in Bussen usw.
Diese Evidenzkampagne wird auch über digitale Tools weitergegeben, die eine Gelegenheit bieten, reichhaltigere Inhalte über die von Île-de-France Mobilités beschlossenen und finanzierten globalen Politiken und die Höhe der getätigten Investitionen bereitzustellen.
Weitere Informationen: Erreichbarkeit des Verkehrsnetzes
Zugänglichkeit für alle, 100% der Stationen der Linie 14 sind mit Aufzügen ausgestattet, um das Reisen aller in völliger Autonomie zu erleichtern. Auf der Linie 1 sind alle unsere Mitarbeiter geschult, um Fahrgäste mit sensorischen oder kognitiven Behinderungen willkommen zu heißen. Auf der RER begrüßen Sie unsere Agenten jederzeit, 7 Tage die Woche