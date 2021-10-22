Airparif-Studie: In der Île-de-France verschmutzen Busse weniger

Das Ergebnis? Weniger Schadstoffe, es ist quantifiziert!

Die Ergebnisse dieser Studie: eine Reduzierung der jährlichen Stickoxid- (NOx) und Feinstaubemissionen (PN) um etwa ein Drittel und die CO2-Emissionen von Bussen um weniger als 5%.

Diese ermutigenden Zahlen lassen sich durch die Politik von Île-de-France Mobilités erklären, die umweltschädlichsten Busse zu ersetzen.

Der Ersatz von mehr als 2.000 Bussen (Euro II, III und IV) aus einer ursprünglichen Flotte von mehr als 9.000 Fahrzeugen durch Île-de-France Mobilités zwischen 2014 und 2020 durch neuere Busse (Euro VI-Busse, Hybrid-, CNG- und Elektrobusse) hatdie jährlichen Emissionen von Stickoxiden (NOx), Feinstaub (PN) und die CO2-Emissionen von Bussen um weniger als 5 % reduziert .

Gleichzeitig wurde das Verkehrsangebot um mehr als 1.000 zusätzliche Busse erweitert.