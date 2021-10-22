Airparif-Studie: In der Île-de-France verschmutzen Busse weniger
Eine groß angelegte Studie unter realen Bedingungen
Weniger umweltschädliche Busse in der Île-de-France? Es wird Realität. Airparif bestätigt dies und Île-de-France Mobilités setzt sich dafür ein.
Zwei Jahre lang führte das Institut eine groß angelegte Studie durch, um unter realen Betriebsbedingungen die Emissionsrate von Luftschadstoffen durch Busse in der Region Paris zu messen.
Das Ergebnis? Weniger Schadstoffe, es ist quantifiziert!
Die Ergebnisse dieser Studie: eine Reduzierung der jährlichen Stickoxid- (NOx) und Feinstaubemissionen (PN) um etwa ein Drittel und die CO2-Emissionen von Bussen um weniger als 5%.
Diese ermutigenden Zahlen lassen sich durch die Politik von Île-de-France Mobilités erklären, die umweltschädlichsten Busse zu ersetzen.
Der Ersatz von mehr als 2.000 Bussen (Euro II, III und IV) aus einer ursprünglichen Flotte von mehr als 9.000 Fahrzeugen durch Île-de-France Mobilités zwischen 2014 und 2020 durch neuere Busse (Euro VI-Busse, Hybrid-, CNG- und Elektrobusse) hatdie jährlichen Emissionen von Stickoxiden (NOx), Feinstaub (PN) und die CO2-Emissionen von Bussen um weniger als 5 % reduziert .
Gleichzeitig wurde das Verkehrsangebot um mehr als 1.000 zusätzliche Busse erweitert.
Dieselbusse, Hybridbusse und CNG-Busse: alle getestet
Die Airparif-Studie wurde auf 1600 Fahrten unter realen Verkehrs- und Nutzungsbedingungen durchgeführt : mit Passagieren, variablem Wetter, auf Pariser Strecken, aber auch auf kleinen und großen Vororten, unter Berücksichtigung der besonderen Emissionen durch Kaltstarts.
Getestet wurden 28 Busse mit unterschiedlichen Normen und Technologien : Euro IV Diesel, Euro VI Diesel, Euro VI Hybridbusse und Euro VI CNG (Compressed Natural Gas). Euro-V-Busse wurden bewusst nicht in den Umfang der Studie einbezogen, da es keinen signifikanten technologischen Durchbruch zwischen den Euro-IV- und Euro-V-Fahrzeugen gab.
Welche Hebel gibt es, um Emissionen zu reduzieren?
Die von Airparif durchgeführte Studie identifizierte mehrere Einflussfaktoren auf die Schadstoffemissionen.
- Fahrzeugantriebstechnologie - und an diesem wichtigen Hebel greift Île-de-France Mobilités ein, indem sie schließlich alle Dieselbusse durch Elektrobusse oder BioNGV ersetzt
- Die verschiedenen Abgasreinigungssysteme, ihre Einstellungen und Wartung: Ein nicht optimaler Betrieb von Emissionsminderungssystemen kann zu 10- bis 100-mal höheren NOx- oder NO2-Emissionen führen. Diese Situation, die während der Studie sehr selten angetroffen wurde, kann zu einer großen Variabilität der Emissionen führen
- Abgastemperatur : Wenn sie zu niedrig ist, kann sie verhindern, dass das Abgasreinigungssystem optimal funktioniert, und somit die NOx-Emissionen erhöhen
- Umgebungstemperatur und Kaltstart : Bei kaltem Motor oder heißem Motor bei niedriger Umgebungstemperatur sind die Verbrennungs- und Betriebsbedingungen von Abgasreinigungssystemen nicht immer optimal, was zu einem Anstieg der NOx-Emissionen führt. Eine niedrige Umgebungstemperatur kann auch die Kaltstartzeit verlängern
- Fahrmodus : Weniger ruhiges Fahren kann zu höheren CO2- und Partikelemissionen führen. Neufahrzeuge werden jedoch in der Regel weniger von diesem Parameter beeinflusst.
Wir sehen uns 2022
Damit immer weniger umweltschädliche Busse auf den Straßen der Île-de-France unterwegs sind, setzt sich Île-de-France Mobilités für die Verbesserung der Luftqualität mit der Fahrzeugerneuerung fort. Ein langfristiges Engagement, dessen neueste Ergebnisse, die erneut von Airparif gemessen werden, im ersten Quartal 2022 vorgestellt werden.