Die Vianavigo-Anwendung entwickelt sich weiter!
Hinweis: Im Januar 2021 wurde Vianavigo zur Anwendung Île-de-France Mobilités!
Ein brandneuer Startbildschirm, nur für Sie
Der Startbildschirm der Vianavigo-Anwendung bietet jetzt einen dynamischen Bereich, um auf einfache Weise alle Informationen zu erhalten, die Sie benötigen. Nächste Passagen an Ihren Lieblingshaltestellen, gespeicherte Routen... Es liegt an Ihnen, zu entscheiden, was Ihnen am wichtigsten ist, und direkt von Ihrer Homepage aus darauf zuzugreifen.
Oben auf dieser neuen Homepage unterstützt Sie die Funktion "um mich herum", wo immer Sie sich in der Île-de-France befinden. Ein einfacher Druck auf diese Karte und Sie entdecken alle Bahnhöfe und Haltestellen in der Nähe, aber auch die Vélib'-Stationen oder die Fahrradparkplätze. Natürlich können Sie Ihre Suche nach dem/den von Ihnen bevorzugten Verkehrsmittel(n) filtern: RER, Zug, U-Bahn, Straßenbahn, Bus, Fahrrad oder Fahrgemeinschaften.
Mit den nächsten Passagen in Echtzeit sparen Sie Zeit
Damit Sie Ihre Route an die Verkehrslage anpassen können, bietet Ihnen die Vianavigo-Anwendung jetzt Routen mit Echtzeit-Durchfahrtszeiten für den Großteil des Verkehrsnetzes, egal ob Sie in Paris, Bondy oder Melun wohnen.
Wenn die nächsten Echtzeitpassagen bereits in früheren Versionen von Vianavigo verfügbar waren, sind sie jetzt für mehr Linien verfügbar, insbesondere in den äußeren Vororten, also nutzen Sie sie!
Die nächsten Passagen sind nicht nur direkt über den Startbildschirm für Ihre Lieblingshaltestellen zugänglich, sondern werden auch während Ihrer Routensuche angezeigt, damit Sie zum Zeitpunkt Ihrer Suche die am besten geeignete Route nehmen können.
Und warum nicht auch alternative Verkehrsmittel?
Um Ihnen zu helfen, Ihr Ziel zu erreichen, werden auch alternative Lösungen vorgeschlagen. Darunter Selbstbedienungsfahrräder oder Fahrgemeinschaften. So viele wirtschaftliche, freundliche und ökologische Lösungen, die Ihnen Zeit auf Ihren Fahrten sparen, egal ob täglich (Heim-Arbeit) oder gelegentlich. Diese Verkehrsmittel bieten Ihnen auch Lösungen bei Störungen auf Ihrer Linie.
Zur Erinnerung: Île-de-France Mobilités arbeitet mit den größten französischen Akteuren der Branche zusammen (BlaBlaLines, Karos, Klaxit und OuiHop für Fahrten in der Île-de-France, Boogi, Clem', Rezo Pouce und Covoit'ici für Reisen in bestimmten Gebieten wie dem Roissy-Plateau, Yvelines oder Vexin).
Ihre Pläne, auch offline
Finden Sie alle Karten des öffentlichen Verkehrsnetzes mit einem einzigen Klick! Kartenliebhaber können offline auf dem regionalen Verkehrsplan navigieren oder alle regionalen und lokalen Karten herunterladen und anzeigen.
Detaillierte Fahrgastinformationen dank Twitter-Feeds
Immer im Radius der Innovationen, ermöglicht Ihnen das Hinzufügen der Twitter-Feeds der Linien, die sie haben, über mögliche Störungen und Arbeiten – in Arbeit oder in Zukunft – auf Ihrer Reise informiert zu werden.
Der betreffende Kaufabschnitt
Seit mehr als einem Jahr ist es möglich, Ihre Transport tickets von Ihrem Smartphone aus zu kaufen und direkt auf Ihren Navigo-Pass aufzuladen. Diese Funktion entwickelt sich ebenfalls weiter, mit der Möglichkeit, Ihre Einkäufe direkt über Samsung Pay zu bezahlen. Wenn Sie also ein kompatibles Telefon und die Samsung Pay-App haben, können Sie damit jetzt Ihre Transport tickets in Vianavigo mit einem Klick bezahlen.
Mit der Vianavigo-App können Sie auch mit Ihrem Smartphone validieren (das dann Ihren Pass ersetzt). Jetzt können Sie ganz einfach Ihre letzten drei Validierungen einsehen. Während einer kürzlichen Validierung wird letzteres auch in einer Benachrichtigung angezeigt, um seine Berücksichtigung zu bestätigen.
Ein neues Design, das an das des Verkehrsnetzes der Ile-de-France angepasst ist
Schließlich werden Sie grafische Änderungen sowohl in der Anwendung als auch in der Webversion von Vianavigo entdecken. Genau wie Ihre Busse oder U-Bahnen nimmt die Anwendung die Farben von Île-de-France Mobilités an , die es ermöglichen, das gesamte Netz der Île-de-France zu standardisieren.
Die Beschilderung ist nicht zu übertreffen, mit dem Erscheinen neuer Piktogramme, die den verschiedenen Verkehrsmitteln gewidmet sind. Diese Beschilderung, die aus zahlreichen Fahrgaststudien entwickelt wurde, wird gleichzeitig schrittweise im Netz umgesetzt.
Das Ziel von Île-de-France Mobilités ist es, den Fahrgästen in der gesamten Île-de-France das Verständnis und Lesen durch ein einziges grafisches Repository zu erleichtern.
Im Januar 2021 erhielt die Vianavigo-Anwendung einen neuen Namen: Île-de-France Mobilités. Die Webversion ist auch der Website Île-de-France Mobilités über die Rubrik Me Moving beigetreten. Bei dieser Gelegenheit wurde die Funktion zum Aufladen des Passes vom Smartphone aus auf dem iPhone verfügbar gemacht: