Die Vianavigo-Anwendung entwickelt sich weiter!

Hinweis: Im Januar 2021 wurde Vianavigo zur Anwendung Île-de-France Mobilités!

Ein brandneuer Startbildschirm, nur für Sie

Der Startbildschirm der Vianavigo-Anwendung bietet jetzt einen dynamischen Bereich, um auf einfache Weise alle Informationen zu erhalten, die Sie benötigen. Nächste Passagen an Ihren Lieblingshaltestellen, gespeicherte Routen... Es liegt an Ihnen, zu entscheiden, was Ihnen am wichtigsten ist, und direkt von Ihrer Homepage aus darauf zuzugreifen.

Oben auf dieser neuen Homepage unterstützt Sie die Funktion "um mich herum", wo immer Sie sich in der Île-de-France befinden. Ein einfacher Druck auf diese Karte und Sie entdecken alle Bahnhöfe und Haltestellen in der Nähe, aber auch die Vélib'-Stationen oder die Fahrradparkplätze. Natürlich können Sie Ihre Suche nach dem/den von Ihnen bevorzugten Verkehrsmittel(n) filtern: RER, Zug, U-Bahn, Straßenbahn, Bus, Fahrrad oder Fahrgemeinschaften.