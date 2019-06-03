Die Verkehrs tickets in der Île-de-France entwickeln sich weiter
Navigo Easy
Der Navigo Easy ist ein kontaktloser Pass für Gelegenheitsreisende zum Aufladen Ihrer Tickets und einiger Kurzpakete. Zugänglich für alle und unverbindlich, können Sie Ihre Ticketbücher, Flughafentickets, verschiedene Pakete usw. aufladen. auf demselben Träger. Da es nicht namentlich ist, kann es an andere Personen verliehen werden.
Der Navigo Easy-Pass ist an den Fahrkartenschaltern der Bahnhöfe und Bahnhöfe in der Île-de-France erhältlich.
Navigo auf dem Smartphone
Das Navigo-Paket und einige Tickets sind jetzt auf dem Smartphone erhältlich!
Dieser Dienst ist entweder auf Android-Smartphones mit einer SIM-Karte mit NFC-Funktion über die Vianavigo-Anwendung oder auf einigen Samsung-Smartphones verfügbar, die einen sicheren Chip integrieren, der die Speicherung von tickets ermöglicht. Dieser Service ist zusätzlich zu den Papptickets und dem Navigo-Pass erhältlich, ersetzt sie nicht, sondern bietet einen Service, der besser an neue Verwendungszwecke angepasst ist.
Wussten Sie schon? Mit der Vianavigo-Anwendung können Sie auch Transport tickets kaufen und auf Ihr Smartphone laden!
Alle Informationen zu Transport tickets auf Smartphones finden Sie auf der entsprechenden Seite.
Navigo Freiheit +
Der Navigo Liberté+ ist ein neues Paket, um in völliger Freiheit zu reisen: Es ermöglicht Ihnen, mit den Verkehrsmitteln zu reisen und im folgenden Monat für die tatsächlich unternommenen Fahrten in Rechnung gestellt zu werden.
Kein Warten mehr am Schalter und an den Geldautomaten, um tickets zu kaufen oder aufzuladen! Darüber hinaus sind die Verbindungen zwischen Bus und U-Bahn oder Straßenbahn und U-Bahn kostenlos.
Es wird zunächst auf dem geografischen Umfang des T+-Tickets (Metro, Bus, Straßenbahn und RER in Paris), auf der Montmartre-Standseilbahn, dem Tzen, OrlyBus und RoissyBus eingesetzt.
Interessieren Sie sich für Navigo Liberté +? Finden Sie alle Informationen über Navigo Liberté+ oder abonnieren Sie direkt Navigo Liberté+!
Zuverlässiger und umweltfreundlicher als das Magnetticket
Auf die Straße geworfen, braucht ein U-Bahn-Ticket ein Jahr, um sich zu zersetzen, so lange wie ein Zigarettenstummel. 550 Millionen Tickets werden jedes Jahr verkauft. Navigo Liberté + und Easy werden den Verkauf von Hardcover-Tickets ersetzen und deren Anzahl massiv reduzieren. Sie haben auch den Vorteil, dass sie nicht entmagnetisieren.
Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung zu Navigo Liberté+ und Navigo Easy.
Um über den Smart Navigo auf dem Laufenden zu bleiben, zögern Sie nicht, den Newsletter der actus.lab.vianavigo.com-Website zu abonnieren.
Siehe auch: das SMS-Ticket für Busse in den äußeren Vororten
Seit dem 1. September 2018 kann der Kauf eines Bustickets in den äußeren Vororten über Ihr Telefon und ohne Wechselgeld erfolgen: Durch das Senden eines Codes erhalten Sie ein Ticket in Form einer SMS und werden direkt von Ihrer Mobilfunkrechnung abgebucht.
Dieses Experiment fand auf 8 Busnetzen in den äußeren Vororten und über einen Zeitraum von 15 Monaten statt. Das SMS-Ticket ist jetzt für alle Busse in der Île-de-France verfügbar.
Erfahren Sie mehr: SMS-Ticket.