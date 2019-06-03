Die Verkehrs tickets in der Île-de-France entwickeln sich weiter

Navigo auf dem Smartphone

Das Navigo-Paket und einige Tickets sind jetzt auf dem Smartphone erhältlich!

Dieser Dienst ist entweder auf Android-Smartphones mit einer SIM-Karte mit NFC-Funktion über die Vianavigo-Anwendung oder auf einigen Samsung-Smartphones verfügbar, die einen sicheren Chip integrieren, der die Speicherung von tickets ermöglicht. Dieser Service ist zusätzlich zu den Papptickets und dem Navigo-Pass erhältlich, ersetzt sie nicht, sondern bietet einen Service, der besser an neue Verwendungszwecke angepasst ist.

Wussten Sie schon? Mit der Vianavigo-Anwendung können Sie auch Transport tickets kaufen und auf Ihr Smartphone laden!

Alle Informationen zu Transport tickets auf Smartphones finden Sie auf der entsprechenden Seite.