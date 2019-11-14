Illustration eines Reisenden, der sein Ticket per SMS an Bord abholtIllustration eines Reisenden, der sein Ticket per SMS an Bord abholt

SMS-Bordticket

Ihre Busreisen nur eine SMS entfernt!

Bus

2,50€  zur EinheitSiehe Bedingungen am Ende der Seite

  • Kein Wechselgeld erforderlich, um den Bus zu nehmen
  • Keine Pappbustickets mehr
  • Kaufen Sie Ihr Busticket zur Fehlerbehebung direkt mit Ihrem Handy
Illustration eines Busses

Ist es an meine Bedürfnisse angepasst?

Das SMS-Bordticket ist geeignet, wenn:

  • Sie machen eine einfache Fahrt ohne Umsteigen (das Ticket ist 1 Stunde gültig).
  • Ihre Reise erfolgt mit den Busnetzen von Île-de-France Mobilités.
  • Sie haben einen Bouygues-, Orange-, SFR - oder Free-Mobilfunktarif.
Illustration einer Reisenden, die ihr Ticket per SMS mit einem sich nähernden Bus an Bord abholt

Einfach und bequem

Sie befinden sich vor der Bushaltestelle und haben kein Ticket dabei?

Keine Panik, mit Ihrem Telefon können Sie ein Bordticket per SMS kaufen

Keine Notwendigkeit für Geld. Sie können jetzt Ihr Busticket überall in der Île-de-France mit Ihrem Telefon kaufen!

Illustration einer empfangenen SMS und dient als Ticket an Bord

Wie funktioniert es?

  1. Tippen Sie per SMS:
    - die Nummer der Linie, die Sie im RATP-Netz nehmen (zum Beispiel: BUS24)
    - das Schlüsselwort , das am Haltepunkt oder im Fahrzeug für OPTILE angezeigt wird
  2. Senden Sie die SMS an 93100
  3. Erhalten Sie ein Ticket in Form einer SMS: Das Ticket ist 1 Stunde gültig
  4. Zeigen Sie dem Busfahrer die SMS

