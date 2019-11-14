SMS-Bordticket

Preisgestaltung

2,50 € + mögliche SMS-Kosten für Mobilfunktarife, die keine unbegrenzte SMS beinhalten (ausgenommen SMS-Kosten, die gegebenenfalls vom Telefonanbieter in Rechnung gestellt werden). Das Ticket ist 1 Stunde lang gültig , ohne Korrespondenz, mit Ausnahme der SMS-Kosten, die gegebenenfalls vom Telefonanbieter berechnet werden.

Der Ticketpreis wird von Ihrer Telefonrechnung abgebucht. Service verfügbar bei den Betreibern Bouygues, Orange, SFR und Free. Bei einer Prepaid-Karte wird der Preis des SMS-Bordtickets mit dem Restbetrag belastet.

Der Reisende hat die Möglichkeit, ein einzelnes Ticket per SMS zu kaufen.

Mobilfunkbetreiber

Dieser Service steht nur Kunden von Betreibern von Bouygues Telecom, Orange, SFR oder Free zur Verfügung (ausgenommen gesperrte Pakete).

Das SMS-Ticket ist für Kunden nicht verfügbar:

Betreiber virtueller Mobilfunknetze (Bell, La Poste Mobile, CIC Mobile, Auchan Telecom, NRJ Mobile, Crédit Mutuel Mobile usw.);

die meisten professionellen Pakete (erkundigen Sie sich bei Ihrem Arbeitgeber);

ausländische Betreiber.

Mehrere Passagiere

Mehrere SMS-Bordtickets können von einem einzigen Telefon aus bestellt werden, sodass mehrere Personen zusammen reisen können.

In diesen Fällen muss der Kunde, der das Telefon besitzt, mit dem die "TAB-SMS" gekauft wird, das Schlüsselwort per SMS an die gewählte Kurznummer senden:

in einem Fernbus: 1 SMS im Wert von 2 Bustickets

so oft es Fahrgäste für eine Fahrt auf einer gewöhnlichen Tarif- oder Ferntariflinie gibt,

Da gekaufte "TAB-SMS" nur auf dem Mobiltelefon gespeichert werden, mit dem der Kauf getätigt wurde, müssen die Kunden während ihrer gesamten Reise zusammenbleiben.