Fête de la musique 2025: Einzeltarif und nächtlich geöffnete Linien

Reisen Sie ohne zu zählen mit dem Fête de la Musique-Paket für 4,20 €!

Machen Sie auch in diesem Jahr das Beste aus der Fête de la Musique mit einem speziellen und unbegrenzten Paket (Preis: 4,20 Euro).

Was macht es besonders? Es ermöglicht Ihnen eine unbegrenzte Anzahl von Fahrten in allen Netzen der Île-de-France (außer Orlyval), vom 21. Juni um 17 Uhr bis zum nächsten Tag um 7 Uhr, dem 22. Juni.

Haben Sie ein Navigo- oder Imagine R-Abonnement?

Keine Panik! Sie können Ihr Abonnement wie an anderen Tagen verwenden.

Wie kaufe ich das Fête de la Musique-Paket?

  • auf einem Navigo Easy-Pass von einem Automaten (im Bahnhof oder Bahnhof) oder der IDF Mobilités-App
  • oder laden Sie es direkt aus der IDF Mobilités-Appauf kompatible Android- oder iPhone-Telefone (nicht in Apple Maps verfügbar) auf

Welche Linien bleiben in der Nacht der Fête de la Musique geöffnet?

Für die Fête de la Musique: U-Bahnen, RER, Züge, Straßenbahnen und Nachtbusse werden Ihre besten Freunde sein, um die vielen Konzerte in vollen Zügen zu genießen.

U-Bahnen und RER

5 RER-Linien (A, B, C, D und E), 6 U-Bahn-Linien (1, 2, 4, 6, 9 und 14) werden einige Stationen darüber hinaus am Ende des üblichen Dienstes (Sonntag, 22. gegen 00:30 Uhr) weiterhin bedienen.

Seien Sie jedoch vorsichtig, nicht alle Eingänge dieser Stationen werden unbedingt geöffnet sein.

Alle RER-Stationen A, B und E (zwischen Gare de l'Est und Chelles sowie Gare de l'Est und Tournan) werden bedient.

U-Bahn- und RER-Linien in Paris, in der Nacht des 21. Juni 2025

Züge, Straßenbahnen und RER

Zusätzlich zu den 5 RER-Linien (A, B, C, D und E) können Sie am Ende des üblichen Dienstes die Transilien-Linien H, J, L, N, P und R (jedoch nur zwischen Melun und Montereau) und die Straßenbahnlinie T4 die ganze Nacht (zwischen Aulnay-sous-Bois, Bondy und dem Montfermeil-Krankenhaus) nutzen.

  • Beachten Sie, dass es sich um Busse handelt, die die Verbindung zwischen Conflans Sainte-Honorine, Les Mureaux und Mantes-la-Jolie herstellen. Die Frequenzen sind je nach Linie unterschiedlich.
Karte und Frequenzen der Zug-, RER- und Straßenbahnlinien, die in der Nacht des 21. Juni 2025 in Betrieb sind

Nachtbus

Das Nachtbusnetz, das von 0:30 bis 5:30 Uhr in Betrieb ist, wird in dieser Nacht an Verkehrsbeschränkungen, Sicherheitsperimeter und zusätzlich zum Schienennetz (Zug, RER, U-Bahn) angepasst.

Noctilien-Linien in Betrieb in der Nacht des 21. Juni 2025