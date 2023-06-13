Fête de la musique 2025: Einzeltarif und nächtlich geöffnete Linien
Reisen Sie ohne zu zählen mit dem Fête de la Musique-Paket für 4,20 €!
Machen Sie auch in diesem Jahr das Beste aus der Fête de la Musique mit einem speziellen und unbegrenzten Paket (Preis: 4,20 Euro).
Was macht es besonders? Es ermöglicht Ihnen eine unbegrenzte Anzahl von Fahrten in allen Netzen der Île-de-France (außer Orlyval), vom 21. Juni um 17 Uhr bis zum nächsten Tag um 7 Uhr, dem 22. Juni.
Haben Sie ein Navigo- oder Imagine R-Abonnement?
Keine Panik! Sie können Ihr Abonnement wie an anderen Tagen verwenden.
Wie kaufe ich das Fête de la Musique-Paket?
- auf einem Navigo Easy-Pass von einem Automaten (im Bahnhof oder Bahnhof) oder der IDF Mobilités-App
- oder laden Sie es direkt aus der IDF Mobilités-Appauf kompatible Android- oder iPhone-Telefone (nicht in Apple Maps verfügbar) auf
Welche Linien bleiben in der Nacht der Fête de la Musique geöffnet?
Für die Fête de la Musique: U-Bahnen, RER, Züge, Straßenbahnen und Nachtbusse werden Ihre besten Freunde sein, um die vielen Konzerte in vollen Zügen zu genießen.
U-Bahnen und RER
5 RER-Linien (A, B, C, D und E), 6 U-Bahn-Linien (1, 2, 4, 6, 9 und 14) werden einige Stationen darüber hinaus am Ende des üblichen Dienstes (Sonntag, 22. gegen 00:30 Uhr) weiterhin bedienen.
Seien Sie jedoch vorsichtig, nicht alle Eingänge dieser Stationen werden unbedingt geöffnet sein.
Alle RER-Stationen A, B und E (zwischen Gare de l'Est und Chelles sowie Gare de l'Est und Tournan) werden bedient.
Züge, Straßenbahnen und RER
Zusätzlich zu den 5 RER-Linien (A, B, C, D und E) können Sie am Ende des üblichen Dienstes die Transilien-Linien H, J, L, N, P und R (jedoch nur zwischen Melun und Montereau) und die Straßenbahnlinie T4 die ganze Nacht (zwischen Aulnay-sous-Bois, Bondy und dem Montfermeil-Krankenhaus) nutzen.
- Beachten Sie, dass es sich um Busse handelt, die die Verbindung zwischen Conflans Sainte-Honorine, Les Mureaux und Mantes-la-Jolie herstellen. Die Frequenzen sind je nach Linie unterschiedlich.
Nachtbus
Das Nachtbusnetz, das von 0:30 bis 5:30 Uhr in Betrieb ist, wird in dieser Nacht an Verkehrsbeschränkungen, Sicherheitsperimeter und zusätzlich zum Schienennetz (Zug, RER, U-Bahn) angepasst.