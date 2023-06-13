Fête de la musique 2025: Einzeltarif und nächtlich geöffnete Linien

Reisen Sie ohne zu zählen mit dem Fête de la Musique-Paket für 4,20 €!

Machen Sie auch in diesem Jahr das Beste aus der Fête de la Musique mit einem speziellen und unbegrenzten Paket (Preis: 4,20 Euro).

Was macht es besonders? Es ermöglicht Ihnen eine unbegrenzte Anzahl von Fahrten in allen Netzen der Île-de-France (außer Orlyval), vom 21. Juni um 17 Uhr bis zum nächsten Tag um 7 Uhr, dem 22. Juni.

Haben Sie ein Navigo- oder Imagine R-Abonnement?

Keine Panik! Sie können Ihr Abonnement wie an anderen Tagen verwenden.

Wie kaufe ich das Fête de la Musique-Paket?