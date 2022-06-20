Fête de la musique 2022: Einzeltarif und Leitungen die ganze Nacht geöffnet

Reisen Sie ohne zu zählen mit dem Fête de la Musique-Paket für 3,50 €!

Île-de-France Mobilités bietet Ihnen auch in diesem Jahr wieder ein spezielles Paket für 3,50 Euro an.

Mit diesem Paket können Sie Folgendes aufladen:

auf einem Navigo Easy-Pass von einem Automaten; im Bahnhof oder Bahnhof

oder laden Sie es direkt über die Île-de-France Mobilités-App mit Ihrem kompatiblen Android-Telefon auf (und verwenden Sie es!)

Was macht es besonders? Es ist ganz einfach! Es ermöglicht Ihnen eine unbegrenzte Anzahl von Fahrten in allen Netzen der Île-de-France (außer Orlyval), und dies vom 21. Juni ab 17 Uhr bis zum nächsten Tag 7 Uhr.