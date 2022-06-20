Fête de la musique 2022: Einzeltarif und Leitungen die ganze Nacht geöffnet
Reisen Sie ohne zu zählen mit dem Fête de la Musique-Paket für 3,50 €!
Île-de-France Mobilités bietet Ihnen auch in diesem Jahr wieder ein spezielles Paket für 3,50 Euro an.
Mit diesem Paket können Sie Folgendes aufladen:
- auf einem Navigo Easy-Pass von einem Automaten; im Bahnhof oder Bahnhof
- oder laden Sie es direkt über die Île-de-France Mobilités-App mit Ihrem kompatiblen Android-Telefon auf (und verwenden Sie es!)
Was macht es besonders? Es ist ganz einfach! Es ermöglicht Ihnen eine unbegrenzte Anzahl von Fahrten in allen Netzen der Île-de-France (außer Orlyval), und dies vom 21. Juni ab 17 Uhr bis zum nächsten Tag 7 Uhr.
- Haben Sie ein Navigo- oder Imagine R-Abonnement? Keine Panik! Die üblichen Pässe und Transport tickets behalten selbstverständlich die gleichen Bedingungen wie an den anderen Tagen.
Machen Sie das Beste aus Ihrem Abend mit den Transportmitteln, die die ganze Nacht geöffnet sind!
Vergessen Sie für das Musikfestival die Erlaubnis um Mitternacht! In der Tat wird am 21. Juni ein Nachtservice eingerichtet : U-Bahnen, Züge, RER, Straßenbahnen und Noctilien-Busse werden Ihre besten Freunde sein, um die vielen Konzerte in vollen Zügen zu genießen.
U-Bahnen und RER
4 RER-Linien (A, B, C und D), 6 U-Bahn-Linien (1, 2, 5, 6, 9 und 14) werden einige Stationen am Ende des üblichen Dienstagsdienstes (gegen 00:30 Uhr) weiterhin bedienen. Seien Sie jedoch vorsichtig, nicht alle Eingänge dieser Stationen werden unbedingt geöffnet sein.
Züge, Straßenbahnen und RER
Zusätzlich zu den 4 RER-Linien (A, B, C und D) können Sie am Ende des üblichen Dienstes die Transilien-Linien H, J, N, P und R (diesmal jedoch nur zwischen Melun und Montereau) die ganze Nacht nutzen.
- Beachten Sie, dass es sich um Busse handelt, die die Verbindung zwischen Conflans Sainte-Honorine, Les Mureaux und Mantes-la-Jolie herstellen. Die Frequenzen sind je nach Linie unterschiedlich.
Die Straßenbahnlinie T4 wird zwischen Bondy und Aulnay sous Bois verkehren.
Bus Noctilien
Das Noctilien-Netz, das von 0:30 bis 5:30 Uhr in Betrieb ist, wird in dieser Nacht an Verkehrsbeschränkungen, Sicherheitsperimeter und zusätzlich zum Schienennetz (Zug, RER, U-Bahn) angepasst.