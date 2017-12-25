Der Bahnhof Saint-Lazare wird für mehr Sicherheit mit Portalen ausgestattet

Île-de-France Mobilités finanziert die gesamte Installation dieser neuen Portale, d. h. 14 Millionen Euro.

Diese neue Ausrüstung wird fast 1.800 Drehkreuze in den Bahnhöfen der Île-de-France ersetzen, von denen einige mehr als 30 Jahre alt sind. Sie passen sich dank besserer Erkennungssysteme (insbesondere für Kinder) und Drehtüren perfekt an große Passagierströme an. Sie werden auch den Durchgang von Personen mit eingeschränkter Mobilität viel besser bewältigen.