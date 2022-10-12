Gare du Nord: bald ein Öko-Busbahnhof und ein XXL-Fahrradparkplatz

Fahrradhalle: "der größte sichere Fahrradparkplatz Frankreichs"

Das Projekt Horizon 2024 ist aber auch ein Schub für die aktive Mobilität, insbesondere das Radfahren.

Es muss gesagt werden, dass der Fahrradparkplatz in der Nähe des Gare du Nord derzeit zu gering und weitgehend überbelegt ist. Aus diesem Grund investieren Île-de-France mobilités und seine Partner in die Schaffung einer großen Fahrradhalle mit 1186 Stellplätzen. "Es wird ganz einfach der größte sichere Fahrradparkplatz in Frankreich sein", sagte Delphine Bürkli, Bürgermeisterin des 9. Arrondissements von Paris und Vorstandsmitglied von Île-de-France Mobilités.

Dieses neue Fahrradparkhaus Île-de-France Mobilités bietet:

712 Sitzplätze in Normalspur-Doppelstockgestellen (klassische Fahrräder)

440 Sitzplätze in zweistöckigen Breitspurgestellen (Mountainbike, E-Bike ...)

Etwa dreißig Stellplätze für spezielle Fahrräder: Lastenfahrräder mit Box, verlängerte Fahrräder, Fahrräder mit Zubehör (Kindersitze, Körbe usw.)

Menschliche Präsenz und Ausrüstung

Und um schneller einen Platz in dieser riesigen Halle zu finden, zeigt ein Videozählsystem mit Lichtinformationen die Anzahl der verfügbaren Parkplätze in Echtzeit an. Wer es eilig hat, wird es zu schätzen wissen! Die Gänge werden nummeriert und den Nutzern stehen Bänke, Schließfächer und Wasserstellen zur Verfügung.

Ein humanisierter Empfang bietet auch Beratung und Hilfe beim Abonnement.

Und weil ein gut gewartetes Fahrrad sicherer ist, wird der Parkplatz über zwei Aufblasstationen, Reparaturwerkzeuge und Ladestationen verfügen, alles Selbstbedienungsstationen.

Kostenlose Parkplätze für Navigo-Jahres- und Imagine R-Abonnenten

Der Zugang zum Parking Vélos Île-de-France Mobilités wird Inhabern eines jährlichen Navigo oder eines imagine R-Abonnements angeboten. Andere Radfahrer können zum Preis von 4 € pro Tag, 10 € pro Woche oder 30 € pro Jahr davon profitieren

Zugang für Radfahrer

Nur wenige Meter vom Öko-Busbahnhof entfernt, wird dieser überdachte und helle Parkplatz direkt über einen speziellen Radweg erreichbar sein und dank eines Fußgängerausgangs einen schnellen Zugang zum Gare du Nord ermöglichen. Außerdem werden neue Rolltreppen geschaffen.