Gare du Nord: bald ein Öko-Busbahnhof und ein XXL-Fahrradparkplatz
Horizon 2024: Der Gare du Nord neu erfunden
Horizon 2024 heißt das Großprojekt, das den Vorplatz des Gare du Nord in Paris im Hinblick auf die Rugby-Weltmeisterschaft 2023 und die Olympischen Spiele 2024 in Paris komplett umgestalten soll.
Unter der Leitung von SNCF Gares & Connexions in Zusammenarbeit mit Île-de-France Mobilités beabsichtigt Horizon 2024, den Vorplatz dieses Bahnhofs, den größten in Europa (und den 3. größten der Welt), mit einer Befriedung seines Vorplatzes, der mit Ausnahme einer Busspur wieder sanft befahren wird, der Schaffung eines Öko-Busbahnhofs und eines XXL-Fahrradparkplatzes tiefgreifend umzugestalten.
Öko-Busbahnhof des Gare du Nord: 6800m2 im Dienste von Komfort und Sicherheit
Die Schaffung eines "Öko-Busbahnhofs" am Gare du Nord führt zu einer vollständigen Renovierung des Busbahnhofs - Wiederaufnahme aller Straßen, Bürgersteige und Beleuchtung des Standorts unter Einhaltung der Zugänglichkeitsstandards, wobei die Kontinuität aller bedienten Linien gewahrt bleibt.
Das Projekt wird von der Installation neuer Fahrgastunterstände, mehr Sitzplätzen, einem Informations- und Ticketverkaufsschalter und dynamischen Informationsbildschirmen für mehr Komfort begleitet.
Natürlich werden alle diese Räume unter Videoschutz gestellt, um die Sicherheit aller zu gewährleisten.
Fahrradhalle: "der größte sichere Fahrradparkplatz Frankreichs"
Das Projekt Horizon 2024 ist aber auch ein Schub für die aktive Mobilität, insbesondere das Radfahren.
Es muss gesagt werden, dass der Fahrradparkplatz in der Nähe des Gare du Nord derzeit zu gering und weitgehend überbelegt ist. Aus diesem Grund investieren Île-de-France mobilités und seine Partner in die Schaffung einer großen Fahrradhalle mit 1186 Stellplätzen. "Es wird ganz einfach der größte sichere Fahrradparkplatz in Frankreich sein", sagte Delphine Bürkli, Bürgermeisterin des 9. Arrondissements von Paris und Vorstandsmitglied von Île-de-France Mobilités.
Dieses neue Fahrradparkhaus Île-de-France Mobilités bietet:
- 712 Sitzplätze in Normalspur-Doppelstockgestellen (klassische Fahrräder)
- 440 Sitzplätze in zweistöckigen Breitspurgestellen (Mountainbike, E-Bike ...)
- Etwa dreißig Stellplätze für spezielle Fahrräder: Lastenfahrräder mit Box, verlängerte Fahrräder, Fahrräder mit Zubehör (Kindersitze, Körbe usw.)
Menschliche Präsenz und Ausrüstung
Und um schneller einen Platz in dieser riesigen Halle zu finden, zeigt ein Videozählsystem mit Lichtinformationen die Anzahl der verfügbaren Parkplätze in Echtzeit an. Wer es eilig hat, wird es zu schätzen wissen! Die Gänge werden nummeriert und den Nutzern stehen Bänke, Schließfächer und Wasserstellen zur Verfügung.
Ein humanisierter Empfang bietet auch Beratung und Hilfe beim Abonnement.
Und weil ein gut gewartetes Fahrrad sicherer ist, wird der Parkplatz über zwei Aufblasstationen, Reparaturwerkzeuge und Ladestationen verfügen, alles Selbstbedienungsstationen.
Kostenlose Parkplätze für Navigo-Jahres- und Imagine R-Abonnenten
Der Zugang zum Parking Vélos Île-de-France Mobilités wird Inhabern eines jährlichen Navigo oder eines imagine R-Abonnements angeboten. Andere Radfahrer können zum Preis von 4 € pro Tag, 10 € pro Woche oder 30 € pro Jahr davon profitieren
Zugang für Radfahrer
Nur wenige Meter vom Öko-Busbahnhof entfernt, wird dieser überdachte und helle Parkplatz direkt über einen speziellen Radweg erreichbar sein und dank eines Fußgängerausgangs einen schnellen Zugang zum Gare du Nord ermöglichen. Außerdem werden neue Rolltreppen geschaffen.
Eröffnung? Im Laufe des Jahres 2024
Dieses Projekt zur vollständigen Renovierung des Busbahnhofs und zur Schaffung eines Fahrradparkplatzes Île-de-France Mobilités mit 1186 Stellplätzen beginnt Anfang 2023 und wird 2024 in Betrieb genommen.
Kosten der Operation? 5 Mio. EUR, die zu 55,4 % von Île-de-France Mobilités (2,7 Mio. EUR), zu 30,4 % vom Staat und zu 14,2 % von SNCF Gares & Connexions finanziert werden.