Bahnhöfe Lyon, Bercy und Austerlitz: Île-de-France Mobilités startet eine Konsultation zur Verbesserung der Benutzerpfade
Geografisch nah und komplementär in Bezug auf das Verkehrsangebot, begrüßen diese Bahnhöfe in Lyon, Bercy-Bourgogne-Pays d'Auvergne und Austerlitz mehr als 200 Millionen Fahrgäste pro Jahr.
Im Rahmen des von Valérie Pécresse initiierten Aktionsplans für die neuen Bahnhöfe der Île-de-France wird dieses Projekt die Fahrgastbewegungen zwischen diesen drei Bahnhöfen neu organisieren und viele Verbindungen erleichtern, wie zum Beispiel:
Am Gare de Lyon: RER A,D; U-Bahn 1, 14; Zug R; Bus. Am Bahnhof Bercy: Metro 6, 14; Bus, Busbahnhof. Am Gare d'Austerlitz RER C, Metro 5, 10, Bus
User Journeys: Welche Themen werden konsultiert?
Die zur Konsultation vorgelegten Themen betreffen die Verbesserung der folgenden Elemente:
• Verbindungen: zwischen Bus, U-Bahn, RER, Zug oder innerhalb desselben Verkehrsmittels.
• Intermodalität: einfache Gestaltung von Routen zwischen mehreren Verkehrsträgern.
• Verbindungen von einem Bahnhof zum anderen: Erreichen Sie einen Bahnhof zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln und nutzen Sie deren Verbindung und Nähe.
• Beschilderung: Navigieren Sie im Bahnhof, aber auch in seiner Umgebung.
• Personenverkehr: Kauf eines Tickets, Information über Verkehr und andere Verkehrsmittel usw.
Wie kann man an der Konsultation teilnehmen?
Die Dialogphase wird es allen ermöglichen, sich über das Projekt zu informieren und zu äußern. Die aus dieser Konsultation gewonnenen Erkenntnisse werden es ermöglichen, eine Gesamtreflexion auf der Ebene der drei Bahnhöfe durchzuführen, um einen kohärenten und einladenden Knotenpunkt für Anwohner und Fahrgäste zu schaffen.
Sie können an dieser Konsultation auf der dafür vorgesehenen Website und bei öffentlichen Sitzungen und Versammlungen teilnehmen:
• Es werden drei öffentliche Treffen vor Ort organisiert:
-am 14/09 um 11 Uhr im Bahnhof Bercy,
-18/09 um 17 Uhr im Gare de Lyon,
-20/09 um 8:30 Uhr im Bahnhof Austerlitz,
• Eine öffentliche Versammlung wird am 03.10. um 19 Uhr im Rathaus des XII. Arrondissements organisiert,
• Schließlich ist die Website vom 10. September bis 13. Oktober geöffnet: http://parcours-gares-lyon-bercy-austerlitz.fr/.
Gare de Lyon: Neuorganisation des Umsteigeraums, Gewährleistung einer besseren Steuerung des Fahrgastflusses auf den Bahnsteigen der Linie 14, Neugestaltung des Zugangs zum Bahnhof von der Kreuzung rue de Bercy - Boulevard Diderot, Neuqualifizierung der Schnittstelle Bahnhof-Rue de Bercy. Bahnhof Bercy-Bourgogne-Pays d'Auvergne: Verbesserung der Kreuzung zwischen der Rue Corbineau und dem Boulevard de Bercy, Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes, Definition neuer Verkehrsteilnehmer rund um den Bahnhof BercyVan Gogh. Das gesamte Gebiet: Verbesserung der Beschilderung im öffentlichen Raum, insbesondere um die Bahnhöfe miteinander zu verbinden, Erleichterung der Verbindung zwischen den Bahnhöfen durch die Rue de Bercy. Gare d'Austerlitz: Vereinfachung der Verbindung zwischen RER C und Metro (Linien 5 und 10), Verbesserung des Bahnhofs vom Cour Muséum
Die Akteure des Projekts
Diese Konsultation wird von Île-de-France Mobilités geleitet und vom Staat und der Region Île-de-France kofinanziert.
Sie vereint die Stadt Paris, die RATP und die SNCF.
Île-de-France, Île-de-France mobilités, Mairie de Paris, RATP, SNCF