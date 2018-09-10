Bahnhöfe Lyon, Bercy und Austerlitz: Île-de-France Mobilités startet eine Konsultation zur Verbesserung der Benutzerpfade

Wie kann man an der Konsultation teilnehmen?

Die Dialogphase wird es allen ermöglichen, sich über das Projekt zu informieren und zu äußern. Die aus dieser Konsultation gewonnenen Erkenntnisse werden es ermöglichen, eine Gesamtreflexion auf der Ebene der drei Bahnhöfe durchzuführen, um einen kohärenten und einladenden Knotenpunkt für Anwohner und Fahrgäste zu schaffen.

Sie können an dieser Konsultation auf der dafür vorgesehenen Website und bei öffentlichen Sitzungen und Versammlungen teilnehmen:

• Es werden drei öffentliche Treffen vor Ort organisiert:

-am 14/09 um 11 Uhr im Bahnhof Bercy,

-18/09 um 17 Uhr im Gare de Lyon,

-20/09 um 8:30 Uhr im Bahnhof Austerlitz,

• Eine öffentliche Versammlung wird am 03.10. um 19 Uhr im Rathaus des XII. Arrondissements organisiert,

• Schließlich ist die Website vom 10. September bis 13. Oktober geöffnet: http://parcours-gares-lyon-bercy-austerlitz.fr/.