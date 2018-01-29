Île-de-France Mobilités und SNCF statten Bahnhöfe in der Region Paris mit Toiletten aus

Dies war ein Wunsch von 53 % der Reisenden, die es für unerlässlich halten, auf ihrer Reise saubere Toiletten zu haben. Île-de-France Mobilités und SNCF haben daher die Initiative ergriffen, 2018 zusätzlich zu den 87 bereits ausgestatteten Bahnhöfen in 33 weiteren Bahnhöfen Toiletten zu installieren.

Ankündigung vom 17. April 2019: Zusätzlich zu dem mit SNCF Mobilités durchgeführten "Sauberkeitsplan" hat Île-de-France Mobilités angekündigt, dass die Anzahl der zusätzlichen Toiletten in den Bahnhöfen der Region auf 48 erhöht wurde. So werden bis 2021 mehr als 230 Toiletten in den Bahnhöfen der Île-de-France in Betrieb sein.