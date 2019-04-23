Beschlüsse des Rates von Île-de-France Mobilités – 17. April 2019
641 neue saubere Busse für den äußeren Ring und Erweiterung der Luftqualitätsstudie mit Airparif
Da die Luftverschmutzung ein vorrangiges Problem der öffentlichen Gesundheit für alle Einwohner der Ile-de-France ist, hat Île-de-France Mobilités beschlossen, die Energiewende der Busse zu beschleunigen, ohne die äußeren Vororte zu vergessen. Nach der Ankündigung der Vergabe des Auftrags für den Bau von 800 Elektrobussen durch die RATP an 3 französische Hersteller stimmte Île-de-France Mobilités für einen ersten massiven Auftrag für saubere Busse (CNG und Elektro) für die mittleren und äußeren Vororte. Gleichzeitig setzt Île-de-France Mobilités die Messung der Busemissionen unter realen Betriebsbedingungen mit Airparif fort und weitet sie auf alternative Kraftstoffe aus.
Fahrgemeinschaften: bis zu 150 € pro Monat für Fahrer
Île-de-France Mobilités hat beschlossen, seine Politik zugunsten von Fahrgemeinschaften fortzusetzen und ab dem 1 . Mai neue Vorteile für Fahrer und Reisende anzubieten. Ziel ist es, immer mehr Einwohner der Ile-de-France zu ermutigen, den Sprung in die geteilte Mobilität für ihren täglichen Arbeitsweg zu wagen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie die Seite, die der Entwicklung dieses Mitfahrsystems gewidmet ist.
Eine Anti-Pollution-Maßnahme, wenn jedes Fahrzeug 2 Personen beförderte. Als Ergänzung zum öffentlichen Verkehr stehen Millionen von Plätzen in den auf der Straße befindlichen Fahrzeugen zur Verfügung. Fahrgemeinschaften sind wirtschaftlich und ökologischer.
Schaffung eines Carsharing-Labels für die gesamte Region Île-de-France
Zusätzlich zu den Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Verkehrsnetzes verfolgt Île-de-France Mobilités in seiner Rolle als Träger der Mobilität seit mehreren Jahren eine Politik, die auf die Entwicklung eines breiten Spektrums von Mobilitätsdiensten abzielt. Seit mehreren Monaten bringt Île-de-France Mobilités alle Akteure, die Carsharing-Dienste anbieten, und lokale Behörden zusammen, um ein neues Label "Île-de-France Autosharing" zu entwickeln und so den Einwohnern der Ile-de-Franceden Zugang zu dieser Art von Diensten zu erleichtern.
Île-de-France mobilités schafft ein Label mit präzisen Kriterien, um den Reisenden zu garantieren: Service- und Informationsqualität, moderne und saubere Fahrzeuge, attraktive und Anreizpreise, eine einzigartige Vianavigo-Suchmaschine mit allen Angeboten.
Neue Bahnhöfe in der Île-de-France: zusätzliche Toiletten und vernetzte Räume
Die Entwicklung der Bahnhöfe und Bahnhöfe in der Île-de-France zielt darauf ab, den Fahrgästen in der Region Île-de-France das Leben zu erleichtern und den Komfort zu erhöhen. Île-de-France Mobilités beginnt eine neue Phase der Entwicklung der Bahnhöfe der Île-de-France mit der Bereitstellung von Toiletten in den Bahnhöfen und der Schaffung vernetzter Räume, einschließlich bequemer Sitze, Ladesteckdosen und WLAN. Der Einsatz dieser Dienste unterstützt die massive Renovierung und Anpassung von Bahnhöfen, um die Intermodalität zu entwickeln, das Parken zu erleichtern und die Entwicklung der sanften Mobilität wie des Radfahrens zu fördern.
Mehrere Bahnhofsentwicklungsprojekte wurden auch dem Rat von Île-de-France Mobilités vorgestellt. Insbesondere der Bahnhof Saint-Denis, aber auch der Bahnhof Mantes-la-Jolie werden Gegenstand umfangreicher Arbeiten sein, um die Erreichbarkeit zu verbessern, die Ankunft neuer Linien vorzubereiten und Stadtentwicklungsprojekte zu unterstützen.
Maßnahmen für ein effizienteres U-Bahn-Netz
Der Rat von Île-de-France Mobilités hat den Masterplan für das rollende Material für die U-Bahn validiert. Letzteres sieht die Erneuerung aller Züge "auf Eisen" vor. Mindestens 338 Züge dieser neuen Metro "MF19" werden für die Linien 3, 3bis, 7, 7bis, 8, 10, 12 und 13 bestellt. Die erste ausgestattete Linie wird die Linie 10 sein, mit neuen U-Bahnen ab 2024.
Außerdem werden Vorentwurfsstudien für die vollständige Automatisierung der Linie 13 gestartet. Diese Automatisierung würde die Frequenz der U-Bahnen auf der Linie erhöhen, mit einer Passage alle 90 Sekunden zur Hauptverkehrszeit, und würde eine bessere Regelmäßigkeit gewährleisten.
Um alle Entscheidungen (Navigo Senior Pass ab 62 Jahren, Busverstärkungen usw.) zu entdecken, die während des Rates von Île-de-France Mobilités am 17. April 2019 abgestimmt wurden, können Sie die entsprechenden Beiträge auf Twitter durchsuchen.