Beschlüsse des Rates von Île-de-France Mobilités – 17. April 2019

Neue Bahnhöfe in der Île-de-France: zusätzliche Toiletten und vernetzte Räume

Die Entwicklung der Bahnhöfe und Bahnhöfe in der Île-de-France zielt darauf ab, den Fahrgästen in der Region Île-de-France das Leben zu erleichtern und den Komfort zu erhöhen. Île-de-France Mobilités beginnt eine neue Phase der Entwicklung der Bahnhöfe der Île-de-France mit der Bereitstellung von Toiletten in den Bahnhöfen und der Schaffung vernetzter Räume, einschließlich bequemer Sitze, Ladesteckdosen und WLAN. Der Einsatz dieser Dienste unterstützt die massive Renovierung und Anpassung von Bahnhöfen, um die Intermodalität zu entwickeln, das Parken zu erleichtern und die Entwicklung der sanften Mobilität wie des Radfahrens zu fördern.

Mehrere Bahnhofsentwicklungsprojekte wurden auch dem Rat von Île-de-France Mobilités vorgestellt. Insbesondere der Bahnhof Saint-Denis, aber auch der Bahnhof Mantes-la-Jolie werden Gegenstand umfangreicher Arbeiten sein, um die Erreichbarkeit zu verbessern, die Ankunft neuer Linien vorzubereiten und Stadtentwicklungsprojekte zu unterstützen.