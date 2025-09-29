Was gibt es im Oktober in Île-de-France zu sehen, zu tun?
Unsere vier Empfehlungen vom Oktober 2025
Der Oktober beginnt und mit ihm die Ankunft des Herbstes, kürzer werdende Tage, vergessene Pullover, die wieder in die Schränke gelegt werden, und heiße Schokolade.
Da alle Jahreszeiten gut sind, um die Île-de-France zu genießen , und dass sie unter den Farben des Herbstes umso schöner ist: Es ist wieder Zeit für Ideen für Ausflüge in diesem Monat.
Gemischtwarenläden: ein kostenloser Ort der Kultur und offen für alle
Bild 1 von 4
Seit 2017 verwandeln sich die ehemaligen Warenlager von Pantin am Ufer des Canal de l'Ourq in einen Ort der Kultur und des Schaffens, der allen offen steht : Willkommen in den General Stores.
Im Erdgeschoss des großen Eisen- und Betongebäudes (saniert von der Kommunikationsagentur BETC, die dort ihr Quartier eingerichtet hat), finden kulturelle Ausstellungen, Workshops, Konzerte und andere kostenlose Veranstaltungen für alle Altersgruppen statt!
Welches Programm im Oktober in den General Stores?
Bis zum 12. Oktober steht in Pantin die Rückkehr zur Kindheit mit der Ausstellung L'École idéal im Mittelpunkt. Das Programm greift den Spielplatz, das Klassenzimmer und die Hofspiele durch künstlerische Installationen, Austausch, Modelle von Architekten und unterhaltsame Aktivitäten auf, bei denen sich Jung und Alt gemeinsam die Schule von morgen vorstellen können.
Was Sie wissen müssen
Die Aktivitäten und Ausstellungen wechseln regelmäßig und drehen sich um große Themen. Wenn alle angebotenen Veranstaltungen kostenlos sind, sind einige auf Reservierung: Überprüfen Sie, bevor Sie gehen.
Pssst
Im selben Gebäude befindet sich ein Bar-Restaurant mit einem reichhaltigen Kulturprogramm, das Feinschmecker nach Belieben ausprobieren können.
Wie kommt man dorthin?
Die General Stores befinden sich in: 1 rue de l'Ancien Canal, 93500, Pantin.
- Metro 5 : Kirche von Pantin
Terrasse du Fécheray: ein atemberaubender Blick auf ganz Paris
Bild 1 von 3
Montmartre? Es ist ein Muss, aber es klingt ein bisschen "Déjà-vu", nicht wahr?
Im August hatten wir bereits eine gute Adresse gefunden, um Paris zu überfliegen und zu picknicken. Im Oktober und Herbst möchten wir Ihnen die Terrasse du Fécheray (besser bekannt als Mont-Valérien) empfehlen.
Dieser grüne Barsch, eingebettet 162 Meter über der Stadt, befindet sich auf dem Gipfel des Berges, der seinen Namen trägt. Es bietet ein unnachahmliches Panorama auf Paris, seine Dächer und Ikonen (La Défense, den Eiffelturm und das gesamte Seine-Tal).
Ein Kaffee in der Hand, ein warmer Pullover, gute Gesellschaft, um im Park spazieren zu gehen , der dort gipfelt, und eine Bank, um Paris zu erkunden, das ist alles, was Sie brauchen, um es zu genießen.
Wie kommt man dorthin?
Die Terrasse von Fécheray befindet sich in: 16 rue du Fécheray 14, 92150 Suresnes.
- Linie L : Bahnhof Suresnes Mont Valérien, dann sechs Minuten zu Fuß.
ARTE Concert Festival: zwei kostenlose Konzertabende in La Gaîté Lyrique
Bild 1 von 2
Rock, Pop, Elektro, bekannte Künstler oder aufstrebende Nuggets : Tauchen Sie im Oktober in die elektrisierende Atmosphäre der 10. Ausgabe des ARTE Concert Festivals am Freitag, den 24. und Samstag, den 25. Oktober 2025 in La Gaîté Lyrique in Paris ein.
Was ist das ARTE Concert Festival?
Dieses kostenlose Festival, das aus der Zusammenarbeit zwischen ARTE Concert, La Blogothèque und La Gaîté Lyrique hervorgegangen ist, bringt anerkannte Künstler und aufstrebende frankophone und internationale Talente in Konzertformaten zusammen, die so konzipiert sind, dass sie in Innenräumen erlebt werden können und online zugänglich sind.
Was Sie wissen sollten, bevor Sie gehen
- Kostenlos auf Reservierung (ab 1. Oktober)
- Adresse : La Gaîté Lyrique, 3 rue Papin, 75002 Paris.
- Zugang : Metro (Linie 3 oder 4) - Station "Réaumur-Sébastopol".
Mehr Platz? Sehen Sie sich die Konzerte live an
Für diejenigen, die es nicht geschafft haben, Plätze zu bekommen, können Sie alle Konzerte live auf der Arte Concert-Website besuchen!
Ein Hauch von Herbst im Nationalwald von Saint-Germain-en-Laye
Bild 1 von 3
Fahren Sie westlich von Paris für einen Kurzurlaub im Herzen des Nationalwaldes von Saint-Germain-en-Laye, einer grünen Lunge von mehr als 3.500 Hektar.
Auf der Tagesordnung?
Mehr als 50 km markierte Wege, drei Radwege, Hunderte von Kilometern Waldwege und -wege, Wege für Reiter... Kurz gesagt, machen Sie diesen Monat einen Spaziergang und beobachten Sie, wie die Farben des Herbstes den Wald verwandeln.
Fehlt Ihnen die Inspiration für Ihren Spaziergang?
Das Internet ist voll von Wanderwegen im Wald von Saint-Germain-en-Laye. Wählen Sie diejenige, die Ihnen am meisten Lust macht.
Praktische Informationen
Nationalwald von Saint-Germain-en-Laye
- Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln : RER A – Bahnhof Saint-Germain-en-Laye, dann 10 Minuten zu Fuß.
Zusammengefasst: Was kann man im Oktober in der Île-de-France unternehmen?
- Besuchen Sie eine Ausstellung in den General Stores in Pantin
- Genießen Sie den Blick auf Paris von der Terrasse des Mont-Valérien in Suresnes
- Besuchen Sie die kostenlosen Konzerte des ARTE Concert Festivals in Paris
- Spaziergang im Wald in Saint-Germain-en-Laye
Gute Entdeckung! Wir sagen es Ihnen nächsten Monat für Ideen für Ausflüge, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln in Île-de-France erreichbar sind.