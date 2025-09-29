Was gibt es im Oktober in Île-de-France zu sehen, zu tun?

Seit 2017 verwandeln sich die ehemaligen Warenlager von Pantin am Ufer des Canal de l'Ourq in einen Ort der Kultur und des Schaffens, der allen offen steht : Willkommen in den General Stores.

Im Erdgeschoss des großen Eisen- und Betongebäudes (saniert von der Kommunikationsagentur BETC, die dort ihr Quartier eingerichtet hat), finden kulturelle Ausstellungen, Workshops, Konzerte und andere kostenlose Veranstaltungen für alle Altersgruppen statt!

Welches Programm im Oktober in den General Stores?

Bis zum 12. Oktober steht in Pantin die Rückkehr zur Kindheit mit der Ausstellung L'École idéal im Mittelpunkt. Das Programm greift den Spielplatz, das Klassenzimmer und die Hofspiele durch künstlerische Installationen, Austausch, Modelle von Architekten und unterhaltsame Aktivitäten auf, bei denen sich Jung und Alt gemeinsam die Schule von morgen vorstellen können.

Was Sie wissen müssen

Die Aktivitäten und Ausstellungen wechseln regelmäßig und drehen sich um große Themen. Wenn alle angebotenen Veranstaltungen kostenlos sind, sind einige auf Reservierung: Überprüfen Sie, bevor Sie gehen.