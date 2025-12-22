Was gibt es im Januar in Île-de-France zu sehen, zu tun?
Unsere vier Empfehlungen für Januar 2026
Egal, ob Sie Kultur oder Natur bevorzugen, mit unseren vier Ideen für kostenlose Aktivitäten, die im Januar in der Île-de-France mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sind, ist für jeden etwas dabei.
Paname: Bilal Hamdads Ausstellung fängt Szenen des Alltags im Petit Palais ein
Bis zum 8. Februar 2026 gibt das Museum der Schönen Künste der Stadt Paris (im Herzen des Petit Palais-Gebäudes) dem Maler Bilal Hamdad mit seiner kostenlosen Ausstellung Paname eine Carte Blanche.Der algerische Maler bietet einen Tauchgang in die urbane Einsamkeit durch Szenen des gewöhnlichen Lebens.
Sein Stil? Große hyperrealistische Ölgemälde wie Fotos, die vor Ort im Herzen des Trubels der Stadt aufgenommen wurden.
Auf dem Programm der Ausstellung?
Etwa zwanzig große Ölgemälde und zwei unveröffentlichte Werke , die für diesen Anlass geschaffen wurden, eine Anspielung auf die Werke der ständigen Sammlung des Museums (ebenfalls kostenlos)!
Praktische Informationen
- Zu entdecken bis 8. Februar 2026
- Dienstag bis Sonntag: 10 – 18 Uhr (montags geschlossen)
- Eintritt frei
Wie kommt man dorthin?
Museum der Schönen Künste des Petit Palais
Avenue Winston Churchill, 75008 Paris
- Metro 1 und 13 : Champs-Élysées – Clemenceau
- RER C : Invalides
- Bus : 28, 42, 72, 73, 80, 83, 93
Der Bois Saint-Martin: ein Natururlaub vor den Toren des Verkehrs
Möchten Sie unberührte Natur, ohne die Île-de-France zu verlassen?
Besuchen Sie den Bois Saint-Martin (zwischen Noisy-le-Grand und Villiers-sur-Marne), einen kleinen Schatz, der lange Zeit geheim gehalten wurde und seit den 2020er Jahren für Reisende geöffnet ist.
Wussten Sie schon? Mit 282 Hektar ist dieser XXL-Wald größer als der Parc de Sceaux mit seinen 184 Hektar !
Bois Saint-Martin, warum empfehlen wir es?
- Schöne Waldwege zum Wandern mitten in der Natur
- Helle Wiesen, jahrhundertealte Bäume und Teiche voller Leben
- Eine reiche Tierwelt mit Hirschen, Füchsen, Fledermäusen, Sperlingsvögeln und geschützten Amphibien...
Welcher Route sollten Sie für Ihre Wanderung folgen?
Lassen Sie sich von den markierten Wegen führen, die den Wald durchqueren, und folgen Sie den Waldwegen.
Mit den anderen vier Wäldern (Bois de Célie, de la Grange, Boulay und Bois de la Malnoue) bildet er eine grüne Lunge von 500 Hektar, die von einem GR durchquert wird, dem man folgen muss, um seinen Spaziergang zu verlängern.
Um dorthin zu gelangen?
RER E: Station Les Yvris – Noisy-le-Grand, nur zwei Gehminuten vom Beginn der Routen entfernt.
Aussichtspunkt Chamarande: Höhenflug in Essonne
Im Sommer haben wir Ihnen die Terrasse des Mont-Valérien empfohlen, um mit einer atemberaubenden Aussicht Höhe zu nehmen.
Dieses Mal nehmen wir Sie mit in den Süden der Ile-de-France, nach Chamarande (Essonne), für einen Kurzurlaub, der Kulturerbe und atemberaubende Panoramen mischt.
Auf der Tagesordnung?
Das Belvedere von Chamarande befindet sich im Herzen eines prächtigen gleichnamigen Anwesens.
Während Ihres Spaziergangs sehen Sie die Gassen der Domaine de Chamarande und ihren Park (der größte öffentliche Park des Departements) sowie das renovierte und denkmalgeschützte Schloss!
Der Aufstieg zum Belvedere ist ruhig, und von dort aus haben Sie Anspruch auf die herrlichen Landschaften der essonischen Landschaft und ihren hügeligen Horizont.
Wie kommt man dorthin?
Domaine départemental de Chamarande, 52 rue du Commandant Maurice Arnoux, 91730 Chamarande
- RER C : Bahnhof Chamarande
Dopamin: die Ausstellung, die Ihr Leben hinter den Kulissen im Cube Garges entschlüsselt
Verbringen Sie Zeit mit Ihrem Telefon, nehmen Sie es mit, um eine Frage zu beantworten, scrollen Sie endlos...
Diese Gesten sind so natürlich geworden, dass wir nicht einmal mehr darüber nachdenken. Aber woher kommen sie? Warum machen sie so süchtig? Und vor allem: Wer hat sie erfunden?
Der Garges Cube, ein kultureller Raum, der das Digitale hinterfragt
Bis zum 11. Januar 2026 lädt die Ausstellung Dopamine Jung und Alt ein, im Cube Garges mehr über die verborgene Seite unserer digitalen Gewohnheiten zu erfahren.
Aber der Garges Cube: Was ist das? Es ist ein kultureller Ort von 1000 m² (mit einem Theater, einem Kino, einer Mediathek, Ausstellungen und Workshops), in dem jeder kommen und lernen und schaffen kann.
Dopamin-Ausstellung, was sehen wir?
- Immersive Installationen, inspiriert von unserer Online-Nutzung
- Einzigartige zeitgenössische Kunstwerke
- Hinter den Kulissen der beliebtesten Plattformen seziert
Praktische Informationen
- Wann? Vom 11. Oktober 2025 bis zum 11. Januar 2026
- Bei welcher Gelegenheit? Im Rahmen von Némo – Internationale Biennale der digitalen Künste der Region Île-de-France
Wie kommt man dorthin?
Das Cube Garges befindet sich in der 40 avenue du Général-de-Gaulle, 95140 Garges-lès-Gonesse.
Um dorthin zu gelangen, steigen Sie an der Station Garges-Sarcelles (RER D) aus, nehmen Sie dann den Bus 133 und steigen Sie an der Haltestelle Le Cube Garges aus.
Zusammenfassend: Was kann man im Januar in Paris und seiner Region unternehmen?
- Sehen Sie das Pariser Leben aus einer anderen Perspektive mit der Ausstellung Paname von Bilal Hamdad im Petit Palais
- Wandern im Herzen des Bois Saint-Martin
- Ein Spaziergang zwischen Schloss, Park und außergewöhnlicher Aussicht in Chamarande
- Ein Eintauchen in die Mechanik unserer Bildschirme mit der kostenlosen Dopamin-Ausstellung im Cube Garges
Gute Entdeckungen! Wir sagen es Ihnen nächsten Monat für Ideen für Winterausflüge, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln überall in der Île-de-France erreichbar sind.