Was gibt es im Januar in Île-de-France zu sehen, zu tun?

Bis zum 8. Februar 2026 gibt das Museum der Schönen Künste der Stadt Paris (im Herzen des Petit Palais-Gebäudes) dem Maler Bilal Hamdad mit seiner kostenlosen Ausstellung Paname eine Carte Blanche.Der algerische Maler bietet einen Tauchgang in die urbane Einsamkeit durch Szenen des gewöhnlichen Lebens.

Sein Stil? Große hyperrealistische Ölgemälde wie Fotos, die vor Ort im Herzen des Trubels der Stadt aufgenommen wurden.

Auf dem Programm der Ausstellung?

Etwa zwanzig große Ölgemälde und zwei unveröffentlichte Werke , die für diesen Anlass geschaffen wurden, eine Anspielung auf die Werke der ständigen Sammlung des Museums (ebenfalls kostenlos)!

Praktische Informationen

Zu entdecken bis 8. Februar 2026

Dienstag bis Sonntag: 10 – 18 Uhr (montags geschlossen)

Eintritt frei

Wie kommt man dorthin?

Museum der Schönen Künste des Petit Palais

Avenue Winston Churchill, 75008 Paris