Unsere Ideen für Feierlichkeiten zum Jahresende abseits der ausgetretenen Pfade in der Île-de-France

Wir haben Ihnen im September von Enghien-les-Bains erzählt. Aber die Stadt kann das ganze Jahr über besichtigt werden!

Im Winter verwandelt Enghien-les-Bains seine Fassaden in riesige Bildschirme, um Weihnachten zu feiern! Genießen Sie bis Anfang Januar magische Geschichten, die in Form von monumentalen Projektionen auf die Stadtmauern erzählt werden.

Zusätzlich zum Programm?

Ein Weihnachtsdorf im Harry-Potter-Stil und seine riesige Eisbahn

im Harry-Potter-Stil und seine riesige Eisbahn Feenblasen, die in der ganzen Stadt geschmückt und verstreut sind

und verstreut sind Ein Spaziergang entlang des ruhigen Wassers des Sees , um stilvoll zu enden!

Praktische Informationen

Von 17:30 bis 22 Uhr, Sonntag bis Donnerstag, freitags und samstags bis 23 Uhr.

Wie kommt man dorthin?

Wo? Fassaden des Rathauses und der Kirche Saint-Joseph