Unsere Ideen für Feierlichkeiten zum Jahresende abseits der ausgetretenen Pfade in der Île-de-France
Idee Nr. 1 - Tauschen Sie die Bäume der Kaufhäuser gegen (wirklich) grün
- Lust auf ein Mikroabenteuer mit der Familie?
- Ein Solo-Spaziergang mit einer heißen Thermoskanne?
- Oder ein romantischer Spaziergang?
Entdecken Sie den Regionalwald von Ferrières in Seine-et-Marne (das ehemalige Anwesen der Familie Rothschild), seine majestätischen Bäume und wilden Tiere (Hirsche, Rehe, Kaninchen, Wildschweine oder Füchse)!
Wie kommt man dorthin?
Regionalwald von Ferrières, 77135 Pontcarré
Es gibt mehrere Wege und Eingänge, um im Wald zu wandern
- Steigen Sie am Bahnhof Roissy-en-Brie mit dem RER E aus und gehen Sie 15 Minuten zu Fuß
- Nehmen Sie die RER A nach Torcy und dann den Bus 2290
- Oder steigen Sie immer in Ozoir-la-Ferrière mit der RER E aus und nehmen Sie dann den Bus 2290 bis zur Haltestelle Fleuriste
Idee Nr. 2 - Immer noch die Champs-Élysées? Gehen Sie stattdessen auf der Hauptachse
Bild 1 von 4
Die schönste Allee der Welt ist voll davon... Menschen, während der Feiertage! Wenn Sie auf der Suche nach etwas mehr Ruhe und einem einzigartigen architektonischen Erlebnis abseits der Kaufhäuser sind, fahren Sie zur Axe Majeur.
Auf der Tagesordnung? Ein 3,2 km langer Spaziergang von Dani Karavan, der von grandiosen Skulpturen unterbrochen wird. Während Sie spazieren gehen, genießen Sie ein atemberaubendes Panorama auf die Oise und die Stadt Paris und ihre monumentalen Gebäude.
Wie kommt man dorthin?
Axe-Majeur Cergy-Pontoise, 5 Rue de l'Esplanade de Paris, 95800 Cergy
- Linie L oder RER A : Bahnhof Cergy-Saint-Christophe + 10 Minuten zu Fuß
Idee Nr. 3 - Ziehen Sie die Beleuchtung am See den Hütten der überfüllten Weihnachtsmärkte vor
Wir haben Ihnen im September von Enghien-les-Bains erzählt. Aber die Stadt kann das ganze Jahr über besichtigt werden!
Im Winter verwandelt Enghien-les-Bains seine Fassaden in riesige Bildschirme, um Weihnachten zu feiern! Genießen Sie bis Anfang Januar magische Geschichten, die in Form von monumentalen Projektionen auf die Stadtmauern erzählt werden.
Zusätzlich zum Programm?
- Ein Weihnachtsdorf im Harry-Potter-Stil und seine riesige Eisbahn
- Feenblasen, die in der ganzen Stadt geschmückt und verstreut sind
- Ein Spaziergang entlang des ruhigen Wassers des Sees , um stilvoll zu enden!
Praktische Informationen
Von 17:30 bis 22 Uhr, Sonntag bis Donnerstag, freitags und samstags bis 23 Uhr.
Wie kommt man dorthin?
Wo? Fassaden des Rathauses und der Kirche Saint-Joseph
- Mit dem Transilien H : Haltestelle Enghien-les-Bains
Idee Nr. 4 - Die kostenlose Ausstellung Rêveries de pierres ist alle Juweliervitrinen der Welt wert
Bild 1 von 5
Was wäre, wenn Sie die Steine anders betrachten würden? Versteckt in der Umgebung der School of Jewelry Arts befindet sich ein unschätzbarer Schatz.
Mit der Ausstellung Rêveries de pierres: Poésie et minéraux von Roger Caillois in der École des Arts Joailliers wird die Natur zu einer Quelle des Träumens und Staunens.
Anhand einer beeindruckenden Sammlung von Mineralien mit spektakulären Formen und Farben erzählt die Ausstellung die Geschichte der Leidenschaft des Schriftstellers Roger Caillois für diese Steine, die er als wahre Kunstwerke betrachtete.
Hier müssen Sie kein Spezialist sein: Sie lassen sich von Schönheit, Neugier und Fantasie zwischen Wissenschaft, Poesie und Kontemplation mitreißen.
Praktische Informationen
- Von 6 November 2025 bis 29 März 2026
- Dienstag bis Sonntag von 11 bis 19 Uhr (Nocturne am Donnerstag bis 21 Uhr)
- Freier Eintritt, Reservierung erforderlich
Kostenlose Führungen für Jung und Alt werden ebenfalls angeboten, um das Erlebnis zu verlängern.
Wie kommt man dorthin?
16 bis bd Montmartre, 75009, Paris
- Metro 8 oder 9 : Station Richelieu-Drouot
Zusammenfassend: Was kann man in den Ferien in der Île-de-France unternehmen?
- Machen Sie einen Spaziergang und genießen Sie die Aussicht entlang der Hauptachse in Cergy
- Bewundern Sie die monumentalen Lichtprojektionen von Enghien-les-Bains
- Gehen Sie die fabelhaften Baumalleen des Waldes von Ferrières in Seine-et-Marne hinauf
- Tauchen Sie ein in die Geheimnisse und die Schönheit der Mineralwelt mit der Ausstellung Pierres Rêveries in der École des arts joailliers