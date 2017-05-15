Mit dem "Welcome"-System stärkt und verbessert Île-de-France Mobilités den Empfang von Reisenden am Flughafen Roissy Charles-de-Gaulle

Das Projekt Welcome, das 2015 von Île-de-France Mobilités ins Leben gerufen wurde, ist ein Gerät, das den Empfang von Besuchern aus Frankreich und dem Ausland erleichtern soll. Zusätzlich zu den bereits vorhandenen Mitarbeitern ermöglicht das Welcome-Projekt den Einsatz von einem Dutzend zusätzlicher mehrsprachiger Agenten in Paris Nord, CDG1 und CDG2. Ihre Aufgabe ist es, die Fahrgäste über ihre gesamte Reise zu informieren, sie zu direkten Zügen zu leiten, sie beim Kauf ihrer Transport tickets an den Automaten zu begleiten, sie zu beruhigen und gegen Unhöflichkeit und böswillige Handlungen am Bahnhof zu kämpfen usw. Diese Teams sind an einem bestimmten Outfit zu erkennen und sind 7 Tage die Woche von 7 bis 22 Uhr anwesend. Durch die Stärkung der personellen Ressourcen für den Empfang und die Verkaufsunterstützung möchte Île-de-France Mobilités den spezifischen Bedürfnissen von Touristen, insbesondere Ausländern, besser Rechnung tragen.

Das für dieses Gerät bereitgestellte Budget hat sich in 2 Jahren von 1,4 auf 3 Millionen Euro verdoppelt. Mit mehr als 62 Millionen Passagieren pro Jahr ist der Flughafen Charles de Gaulle der zweitgrößte Flughafen Europas.