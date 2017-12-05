Île-de-France Mobilités verbessert den On-Demand-Transportdienst von Filéo

Ab dem 2. Januar 2018 wird Filéo weiterentwickelt und digitalisiert, um neue Funktionen anzubieten, wie z. B. das automatische Versenden einer Benachrichtigung im Falle einer Störung oder einer Buchungserinnerung oder die Echtzeitüberwachung der Ankunft des Busses sowie der verbleibenden Reisezeit für den Fahrgast, sobald er im Bus installiert ist.

Île-de-France Mobilités möchte Reisenden ein flexibles und effizientes Transportsystem bieten. Die Aktivität der Plattform Paris-Charles-de-Gaulle bleibt 24/7 kontinuierlich, zwischen den gestaffelten oder Nachtfahrplänen der Mitarbeiter, der On-Demand-Transportdienst löst die regulären Linien ab, wenn diese nicht mehr in Betrieb sind. Je nach Reservierung ist das virtuelle Netzwerk von Filéo in der Lage, jeden Reisenden jederzeit zu befördern. Die eingesetzten Transportmittel reichen vom Bus über den Kleinbus bis hin zum leichten geteilten Fahrzeug (VTC).