Île-de-France Mobilités fährt mit grünem Gas mit GRDF

Wussten Sie schon? Bis Ende des Jahres werden in Zusammenarbeit mit GRDF 1400 Busse und Reisebusse in der Île-de-France mit grünem Gas betrieben.

Grünes Gas ist eine nachhaltige, sauberere und wirklich effiziente Energie.

Darüber hinaus werden ab 2025 in dicht besiedelten städtischen Gebieten und 2029 in den äußeren Vororten 100 % der 10.500 Busse in der Region sauber sein. 70% davon dank grünem Gas.

Ein starkes Engagement, damit sich jeder effizient bewegen und besser atmen kann.