COVID-19 Informationen

Île-de-France Mobilités hält die öffentlichen Verkehrslinien offen, damit sich Personen, deren Tätigkeit unerlässlich ist, (Gesundheitspersonal, Polizei, Feuerwehr, öffentliche Dienste, Apotheker, Personal in Supermärkten und in strategischen Sektoren wie Telekommunikations-, Wasser- und Energieverteilungsnetze usw.) gemäß den vom Innenministerium vorgesehenen Modalitäten bewegen können

Bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel empfiehlt Île-de-France Mobilités, die Barrieregesten zu respektieren:

  • Halten Sie den größtmöglichen Abstand zu anderen Passagieren ein
  • Legen Sie sich nicht die Hände ins Gesicht
  • Waschen Sie sich vor und nach jeder Reise die Hände
  • Husten in den Ellbogen
  • Verwenden Sie Einwegtaschentücher

Bleiben Sie zu Hause. Wenn Sie gezwungen sind, Verkehrsmittel zu benutzen, sollten Sie kontaktlose Zahlungsmethoden in Betracht ziehen.

Um Kontakte so weit wie möglich einzuschränken, empfiehlt Île-de-France Mobilités außerdem, kontaktlose Zahlungsmethoden zu bevorzugen:

  • Einführung des SMS-Tickets für alle Busse in der Île-de-France
  • Navigo Easy Pass, mit der Möglichkeit, per Smartphone aufzuladen
  • Navigo Freiheit +
  • Navigo und Smartphone-Tickets