COVID-19 Informationen
Île-de-France Mobilités hält die öffentlichen Verkehrslinien offen, damit sich Personen, deren Tätigkeit unerlässlich ist, (Gesundheitspersonal, Polizei, Feuerwehr, öffentliche Dienste, Apotheker, Personal in Supermärkten und in strategischen Sektoren wie Telekommunikations-, Wasser- und Energieverteilungsnetze usw.) gemäß den vom Innenministerium vorgesehenen Modalitäten bewegen können
Bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel empfiehlt Île-de-France Mobilités, die Barrieregesten zu respektieren:
- Halten Sie den größtmöglichen Abstand zu anderen Passagieren ein
- Legen Sie sich nicht die Hände ins Gesicht
- Waschen Sie sich vor und nach jeder Reise die Hände
- Husten in den Ellbogen
- Verwenden Sie Einwegtaschentücher
Bleiben Sie zu Hause. Wenn Sie gezwungen sind, Verkehrsmittel zu benutzen, sollten Sie kontaktlose Zahlungsmethoden in Betracht ziehen.
Um Kontakte so weit wie möglich einzuschränken, empfiehlt Île-de-France Mobilités außerdem, kontaktlose Zahlungsmethoden zu bevorzugen:
- Einführung des SMS-Tickets für alle Busse in der Île-de-France
- Navigo Easy Pass, mit der Möglichkeit, per Smartphone aufzuladen
- Navigo Freiheit +
- Navigo und Smartphone-Tickets