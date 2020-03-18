COVID-19 Informationen

Île-de-France Mobilités hält die öffentlichen Verkehrslinien offen, damit sich Personen, deren Tätigkeit unerlässlich ist, (Gesundheitspersonal, Polizei, Feuerwehr, öffentliche Dienste, Apotheker, Personal in Supermärkten und in strategischen Sektoren wie Telekommunikations-, Wasser- und Energieverteilungsnetze usw.) gemäß den vom Innenministerium vorgesehenen Modalitäten bewegen können

Bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel empfiehlt Île-de-France Mobilités, die Barrieregesten zu respektieren: