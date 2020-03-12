Kontaktlose Zahlungsmethoden zu Ihrer Verfügung

Navigo Liberté+

Der Navigo Liberté+ ist ein neues Paket, um in völliger Freiheit zu reisen: Es ermöglicht Ihnen, mit den Verkehrsmitteln zu reisen und im folgenden Monat für die tatsächlich unternommenen Fahrten in Rechnung gestellt zu werden.

Kein Warten mehr am Schalter und an den Geldautomaten, um tickets zu kaufen oder aufzuladen! Das Ticketing der Île-de-France passt sich neuen Nutzungen an, um das Reisen zu vereinfachen.

Darüber hinaus sind die Verbindungen zwischen Bus und U-Bahn oder Straßenbahn und U-Bahn kostenlos.

Es wird zunächst auf dem geografischen Umfang des T+-Tickets (Metro, Bus, Straßenbahn und RER in Paris), auf der Montmartre-Standseilbahn, dem Tzen, OrlyBus und RoissyBus eingesetzt.