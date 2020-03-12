Kontaktlose Zahlungsmethoden zu Ihrer Verfügung
Das SMS-Ticket für Busse
Seit dem 1. September 2018 kann der Kauf eines Bustickets in den äußeren Vororten über Ihr Telefon und ohne Wechselgeld erfolgen: Durch das Senden eines Codes erhalten Sie ein Ticket in Form einer SMS und werden direkt von Ihrer Mobilfunkrechnung abgebucht.
Dieses Experiment wurde auf das gesamte Busnetz in der Île-de-France ausgeweitet.
Die richtige soziale Distanzierung, um ein Busticket zu kaufen, ist der Kauf per SMS
Navigo Easy
Der Navigo Easy ist ein kontaktloser Pass für Gelegenheitsreisende zum Aufladen Ihrer Tickets und einiger Kurzpakete. Zugänglich für alle und unverbindlich, können Sie Ihre Ticketbücher, Flughafentickets, verschiedene Pakete usw. aufladen. auf demselben Träger. Da es nicht namentlich ist, kann es an andere Personen verliehen werden.
Der Navigo Easy-Pass ist an den Fahrkartenschaltern der Bahnhöfe und Bahnhöfe der Île-de-France erhältlich und kann dann an Geldautomaten oder über Ihr Telefon und die Anwendung Île-de-France Mobilités (ehemals Vianavigo) wiederaufgeladen werden.
Navigo mit Ihrem Smartphone
Die neuen Dienstleistungen, die in der App Île-de-France Mobilités verfügbar sind, ermöglichen es Ihnen, Ihre Pässe zu kaufen und/oder aufzuladen:
- Laden Sie Ihren Navigo-Pass auf. Sie müssen über ein NFC-Telefon mit mindestens Android Version 6.0 verfügen und dann die Anwendung Île-de-France Mobilités installieren. Gehen Sie dann auf die Registerkarte Kauf und lassen Sie sich führen. Sie müssen also nicht zu einem Terminal oder einem Fahrkartenschalter/Bahnhof gehen und sich anstellen!
- Laden Sie tickets/Pakete auf Ihr Smartphone und validieren Sie sie damit. Dieser zweite Dienst ist entweder auf Android-Smartphones mit einer SIM-Karte mit NFC-Funktion über die Anwendung Île-de-France Mobilités oder auf einigen Samsung-Smartphones verfügbar, die einen sicheren Chip integrieren, der die Speicherung von tickets ermöglicht. Dieser Service ergänzt die Kartontickets und den Navigo-Pass, indem er einen Service bietet, der besser an neue Verwendungszwecke angepasst ist.
Um Ihren Navigo-Pass aufzuladen, berühren Sie nur einen Bildschirm: den Ihres Telefons. Vermeiden wir es, zum Kiosk zu gehen. Laden wir mit der Anwendung Île-de-France Mobilités (ehemals Vianavigo) auf.
Navigo Liberté+
Der Navigo Liberté+ ist ein neues Paket, um in völliger Freiheit zu reisen: Es ermöglicht Ihnen, mit den Verkehrsmitteln zu reisen und im folgenden Monat für die tatsächlich unternommenen Fahrten in Rechnung gestellt zu werden.
Kein Warten mehr am Schalter und an den Geldautomaten, um tickets zu kaufen oder aufzuladen! Das Ticketing der Île-de-France passt sich neuen Nutzungen an, um das Reisen zu vereinfachen.
Darüber hinaus sind die Verbindungen zwischen Bus und U-Bahn oder Straßenbahn und U-Bahn kostenlos.
Es wird zunächst auf dem geografischen Umfang des T+-Tickets (Metro, Bus, Straßenbahn und RER in Paris), auf der Montmartre-Standseilbahn, dem Tzen, OrlyBus und RoissyBus eingesetzt.
Halten Sie sich mit Navigo Liberté+ von Warteschlangen fern. Reisen Sie mit Ihrem Navigo-Pass und bezahlen Sie nur die Fahrten, die Sie im Folgemonat per Lastschrift unternehmen.