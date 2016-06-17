Intermodalität: Navigo, immer mehr Dienstleistungen

Park & Ride

Parc Relais bezieht sich auf einen Parkplatz in der Nähe eines Bahnhofs oder eines RER-Bahnhofs. Es heißt Reisende willkommen, die ihr Fahrzeug benutzen, um das öffentliche Verkehrsnetz zu erreichen. Reisende mit einer Navigo-Karte können ihr Park-and-Ride-Abonnement auf die Navigo-Karte laden, die dann als Zugangsausweis fungiert.