Intermodalität: Navigo, immer mehr Dienstleistungen
Espace Véligo: sichere Fahrradstellplätze
Der Service steht Fahrgästen der öffentlichen Verkehrsmittel der Region Ile-de-France mit einer Navigo-Karte offen. Ziel von STIF ist es, Reisende zu ermutigen, das Fahrrad zu nutzen, um öffentliche Verkehrsmittel zu erreichen.
Park & Ride
Parc Relais bezieht sich auf einen Parkplatz in der Nähe eines Bahnhofs oder eines RER-Bahnhofs. Es heißt Reisende willkommen, die ihr Fahrzeug benutzen, um das öffentliche Verkehrsnetz zu erreichen. Reisende mit einer Navigo-Karte können ihr Park-and-Ride-Abonnement auf die Navigo-Karte laden, die dann als Zugangsausweis fungiert.
Bike-Sharing-Abo
Mit der Navigo-Karte können Sie verschiedene Selbstbedienungs-Fahrradabonnements wie Vélib' in Paris, Cristolib in Créteil und VélO2 in Cercy-Pontoise aufladen. Mit der Navigo-Karte können Sie Ihr Abonnement für öffentliche Verkehrsmittel und Ihr Fahrradabonnement auf demselben Träger kombinieren.
- Vélib' in Paris und in mehreren Nachbargemeinden
- Cristolib: Selbstbedienungs-Fahrradsystem in Créteil
- VélO2: Selbstbedienungsfahrräder in Cergy-Pontoise