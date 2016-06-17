Intermodalität: Navigo, immer mehr Dienstleistungen

Perspektive auf ein Véligo-Gebiet in der Nähe eines Park and Ride
Perspektive auf Espace Véligo und Parc Relais

Espace Véligo: sichere Fahrradstellplätze

Der Service steht Fahrgästen der öffentlichen Verkehrsmittel der Region Ile-de-France mit einer Navigo-Karte offen.  Ziel von STIF ist es, Reisende zu ermutigen, das Fahrrad zu nutzen, um öffentliche Verkehrsmittel zu erreichen.

Park & Ride

Parc Relais bezieht sich auf einen Parkplatz in der Nähe eines Bahnhofs oder eines RER-Bahnhofs. Es heißt Reisende willkommen, die ihr Fahrzeug benutzen, um das öffentliche Verkehrsnetz zu erreichen. Reisende mit einer Navigo-Karte können ihr Park-and-Ride-Abonnement auf die Navigo-Karte laden, die dann als Zugangsausweis fungiert.

Bike-Sharing-Abo

Mit der Navigo-Karte können Sie verschiedene Selbstbedienungs-Fahrradabonnements wie Vélib' in Paris, Cristolib in Créteil und VélO2 in Cercy-Pontoise aufladen. Mit der Navigo-Karte können Sie Ihr Abonnement für öffentliche Verkehrsmittel und Ihr Fahrradabonnement auf demselben Träger kombinieren.