Spiele Paris 2024: Welches Vermächtnis für den Verkehr in der Île-de-France?
Olympische und Paralympische Spiele zu 100% mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Dies ist die verrückte Wette, auf die sich Île-de-France Mobilités und seine Betreiber in diesem Sommer gestellt haben. Eine historische Herausforderung, die dank einer ebenso kolossalen wie akribischen Modernisierung und Koordination des Netzwerks gemeistert wurde, die über viele Jahre hinweg erwartet wurde.
Abgesehen von den Zahlen und den 4 Millionen Fahrgästen, die täglich in der gesamten Region befördert werden, haben die Spiele von Paris 2024 dazu beigetragen, die Revolution des Verkehrs in der Region Paris zu beschleunigen und ein bleibendes Vermächtnis für Millionen von täglichen Fahrgästen zu hinterlassen.
U-Bahn, RER, Straßenbahn, Ihre Linien spielen die Erweiterungen
- Der Flughafen vor den Toren der Metro : 2024 wurde die Metrolinie 14 zwischen Saint-Denis Pleyel im Norden und dem Flughafen Orly im Süden verlängert, der nun 25 Minuten von Châtelet entfernt ist
- Der RER E ist in Nanterre angekommen : Die Linie wurde zwischen Haussmann - Saint-Lazare und Nanterre - La Folie verlängert, so dass La Défense nur 11 Minuten vom Gare du Nord entfernt ist
- Rosny-sous-Bois rückt näher an Paris : Die Metrolinie 11 hat ihre Fahrt zwischen der ehemaligen Endstation Mairie des Lilas und der Station Rosny Bois-Perrier verlängert, die jetzt 24 Minuten von Châtelet entfernt ist (gegenüber 55 Minuten zuvor)
- Linie 12, eine neue Endstation in Seine-Saint-Denis : Die Metrolinie 12 hat ihre Endstation bis zur Mairie d'Aubervilliers (93) verschoben
- Die T3b verbindet die Porte d'Asnières mit der Porte Dauphine : Die Straßenbahn T3b verbindet nun die Porte d'Asnières (Paris 17.) mit der Porte Maillot (Paris 16e)
Modernisierung: Die Zukunft Ihres Transports kommt jetzt
1200 neue oder renovierte U-Bahnen, Züge und RER seit 2016
Regio 2N, RER NG, MP14... Diese Namen sagen Ihnen nichts? Und doch sind dies die Modelle der 1200 Züge, RER und U-Bahnen, renoviert oder neu, die zwischen 2016 und den Spielen in Paris 2024 auf Ihren Linien angekommen sind.
Ticketing und Informationen, die besser an das tägliche Leben der Reisenden angepasst sind
- U-Bahnen, Echtzeit-Verkehrsinformationen, Anzeige des Verkehrsaufkommens an Bord, erhöhte Schriftgröße und Relief, um Informationen zugänglicher zu machen... Auf einigen Ihrer Linien wurden mehrsprachige Bildschirme am Bahnsteig installiert
- Ein einfaches und entmaterialisiertes Ticketing : Keine Warteschlangen mehr, seit Frühjahr 2024 können Sie Ihre Tickets kaufen, Ihre Navigo-Abonnements aufladen oder im Transport direkt mit Ihren Apple- und Android-Smartphones validieren.
Investitionen für immer sichereres Reisen
- 80.000 Überwachungskameras in Ihrem Netzwerk installiert : Ihre Bilder werden in Echtzeit an das Koordinations- und Sicherheitszentrum (CCOS) gesendet. Das CCOS befindet sich im Herzen der Pariser Polizeipräfektur und vereint Personal der Polizei, der Gendarmerie, der Soldaten der Operation Sentinel, Île-de-France Mobilités, RATP und SNCF. Der Zweck dieser gemeinsamen Sicherheitszentrale? Reduzieren Sie Netzwerkvorfälle.
- Schaffung der regionalen Transportbrigade : Diese im Frühjahr 2024 gegründete Brigade mit 50 Agenten wird bis 2025 hundert haben. Ihre Mission: Kampf gegen den Deal und den Straßenverkauf in öffentlichen Verkehrsmitteln
- Neueinstellungen für mehr Sicherheit : Die Reihen der aktuellen Teams sind mit 16 Brigaden von Spürhunden, die für die Verwaltung von zurückgelassenem Gepäck zuständig sind, zusätzlich zu den 50 bestehenden, und 200 nationalen Polizeibeamten angewachsen, zusätzlich zu den mehr als 4.000 Personen, die zur Sicherheit der Reisenden im Netzwerk beitragen
Zugänglichkeit, eine mobile Île-de-France für alle
Wenn es um Barrierefreiheit geht, ist die Beschleunigung real. Die Zahl der barrierefreien Bahnhöfe, Züge und RER hat sich verfünffacht (fast 300 Bahnhöfe barrierefrei gemacht). Auf der Oberflächennetzseite: 100% der Busse und Straßenbahnen sind jetzt barrierefrei.
Das Projekt "Metro für alle"
Das ebenso ehrgeizige wie offensichtliche Projekt "Eine Metro für alle" zielt darauf ab, innerhalb von 20 Jahren den Pariser Verkehr für Menschen mit Behinderungen und eingeschränkter Mobilität zu 100 % zugänglich zu machen. Eine konsequente Transformation und eine ehrgeizige Politik, die die Unterstützung der Region Île-de-France (die ihre Zustimmung gegeben hat), aber auch die des Staates und der Stadt Paris erfordert, um eines der größten Verkehrsprojekte der kommenden Jahrzehnte durchzuführen.