Spiele Paris 2024: Welches Vermächtnis für den Verkehr in der Île-de-France?

Olympische und Paralympische Spiele zu 100% mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Dies ist die verrückte Wette, auf die sich Île-de-France Mobilités und seine Betreiber in diesem Sommer gestellt haben. Eine historische Herausforderung, die dank einer ebenso kolossalen wie akribischen Modernisierung und Koordination des Netzwerks gemeistert wurde, die über viele Jahre hinweg erwartet wurde.

Abgesehen von den Zahlen und den 4 Millionen Fahrgästen, die täglich in der gesamten Region befördert werden, haben die Spiele von Paris 2024 dazu beigetragen, die Revolution des Verkehrs in der Region Paris zu beschleunigen und ein bleibendes Vermächtnis für Millionen von täglichen Fahrgästen zu hinterlassen.