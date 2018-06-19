Start der Travellers Information Challenge

Fast fünfzig Personen nahmen am 18. Juni am Start der Travelling Information Challenge teil. Dieser Austausch, der von Grégoire de Lasteyrie, Administrator des Conseil d'Île-de-France Mobilités und Sonderdelegierter für neue Mobilitäten der Region Île-de-France, vorgestellt wurde, bot die Gelegenheit, den anwesenden Akteuren die Herausforderungen, Erwartungen und den Fortschritt dieser Herausforderung im Detail vorzustellen.

Dieser Austausch war auch eine Gelegenheit für diese Akteure, sich mit dem Ökosystem vertraut zu machen (Reisende, Transportumfeld, Digitales...) in dem sie sich weiterentwickeln müssen. So wurde beispielsweise ein Schwerpunkt auf Open Data von Île-de-France Mobilités vorgestellt, und mehrere Fahrgastverbände waren anwesend, um einen runden Tisch zum Thema "Fahrgastinformation in gestörten Situationen" zu beleben.

Um mehr über die Travelling Information Challenge zu erfahren und/oder eine innovative Lösung vorzuschlagen, besuchen Sie die der Challenge gewidmete Seite.