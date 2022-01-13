Metro 4 ist in Bagneux angekommen
"Bagneux - Lucie Aubrac" und "Barbara": zwei neue Stationen, die den Höhepunkt der Verlängerung der Metrolinie 4 nach Süden markieren. Zwei Stationen, die mit Hilfe des Architekturbüros LIN (Finn Geipel–Giulia Andi) entworfen wurden.
Stationen Barbara und Lucie Aubrac
Zwei neue Stationen, "Barbara" und "Bagneux - Lucie Aubrac", deren Namen 2018 von den Einwohnern der Ile-de-France selbst nach einer Online-Konsultation ausgewählt wurden, die mehr als 30.000 Stimmen erhielt.
An der Grenze zwischen Montrouge und Bagneux bedient der Bahnhof "Barbara", benannt nach der legendären Sängerin Barbara , die auf dem Pariser Friedhof von Bagneux ruht, ein Wohngebiet von Montrouge, das Fort de Montrouge, aber auch den Friedhof von Bagneux und den Norden der Gemeinde Bagneux.
Der Endbahnhof "Bagneux - Lucie Aubrac" präsentiert sich seinerseits als echter multimodaler Knotenpunkt und ist in die Entwicklung des Ökoviertels Victor Hugo ZAC integriert. Als Hommage natürlich an Lucie Aubrac, Heldin des Widerstands während des Zweiten Weltkriegs.
Die Verlängerung der Linie 4 nach Bagneux in Zahlen
- 2 neue U-Bahn-Stationen
- Ein neuer 1,8 km langer Tunnel
- Täglich werden rund 37.000 Fahrgäste auf diesem neuen Streckenabschnitt erwartet
- 30 Minuten zwischen Châtelet - Les Halles und Bagneux - Lucie Aubrac
- 23 km/h im Schnitt
- 2 bis 3 Minuten Intervalle in 2 Zügen
- Insgesamt 380.000 m3 Erdaushub während der Arbeiten
- 1 neues Zugreparatur- und Lagerzentrum
Eine Linie, die mit allen U-Bahnen und RER verbunden ist... und die zukünftige U-Bahn-Linie 15
Mit der Eröffnung der neuen Stationen in Bagneux ist die Linie 4 nun mit allen U-Bahn- und RER-Linien des Netzes verbunden (mit Ausnahme der 3bis und 7bis). Und ab 2025 wird sie über den Bahnhof Bagneux - Lucie Aubrac auch an die neue Linie 15 Süd angeschlossen.
Zeile 4 wird automatisch
Die Verlängerung der U-Bahn 4 nach Süden ist Teil der Vollautomatisierung der Linie, die in diesem Jahr beginnt. Eine schrittweise Umsetzung, die bis 2023 abgeschlossen sein muss.
Wir setzen Sie also in Bagneux ab?