Stationen Barbara und Lucie Aubrac

Zwei neue Stationen, "Barbara" und "Bagneux - Lucie Aubrac", deren Namen 2018 von den Einwohnern der Ile-de-France selbst nach einer Online-Konsultation ausgewählt wurden, die mehr als 30.000 Stimmen erhielt.

An der Grenze zwischen Montrouge und Bagneux bedient der Bahnhof "Barbara", benannt nach der legendären Sängerin Barbara , die auf dem Pariser Friedhof von Bagneux ruht, ein Wohngebiet von Montrouge, das Fort de Montrouge, aber auch den Friedhof von Bagneux und den Norden der Gemeinde Bagneux.

Der Endbahnhof "Bagneux - Lucie Aubrac" präsentiert sich seinerseits als echter multimodaler Knotenpunkt und ist in die Entwicklung des Ökoviertels Victor Hugo ZAC integriert. Als Hommage natürlich an Lucie Aubrac, Heldin des Widerstands während des Zweiten Weltkriegs.