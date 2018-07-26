[Das Projekt schreitet voran] Neue Buslinie Tzen 4
Der T Zen 4 geht in eine entscheidende Phase
Das Vorprojekt des Bus T Zen 4 wurde am Mittwoch, den 11. Juli 2018, vom Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités genehmigt. Dies ist ein entscheidender Schritt, da in diesem Dokument alle technischen Merkmale des Projekts und insbesondere die Modalitäten für die Integration des Projekts in sein städtisches Umfeld aufgeführt sind.
Er enthält auch die Verpflichtungen, die Île-de-France Mobilités in Bezug auf die Empfehlungen der Untersuchungskommission im Anschluss an die öffentliche Untersuchung von 2016 eingegangen ist.
Effizienterer und regelmäßigerer Service
Der Bus T Zen 4 ist einBus mit hohem Serviceniveauund hauptsächlich auf eigenem Gelände. Dies bedeutet, dass eine Fahrspur für sie reserviert wird, um einen effizienteren und regelmäßigeren Service zu bieten. Seine Länge von 24 Metern ermöglicht eine Kapazität von 130 Fahrgästen pro Bus (40 % mehr als ein 18-Meter-Bus), umeffektiv auf das erwartete Fahrgastaufkommen zu reagieren. Dieses Projekt wird auchumweltfreundlich sein, mit einem hybriden CNG/Elektroantrieb oder 100% elektrisch.
Durch die Stärkung einer wichtigen öffentlichen Verkehrsverbindung im zentralen Gebiet von Essonnien wird der T Zen 4 die Synergie zwischen bestehenden und sich entwickelnden Generatorpolen stärken.
So wird der T Zen 4 6 Gemeinden bedienen: Viry-Chatillon, Grigny, Ris-Orangis, Courcouronnes, Évry und Corbeil-Essonnes.
Das Projekt auf einen Blick
Der T Zen 4 wird 30 Stationen auf einer 14 km langen Strecke bedienen. Die erwartete Besucherzahl beträgt 47.000 Fahrgäste pro Tag und sie wird viele Verbindungen bieten, zum Beispiel mit der RER D, der zukünftigen Tram 12 Express, der T Zen 1 und vielen Buslinien.
Infografik: TZen 4, wichtige Informationen zum Projekt. 14 km Strecke, 47.000 täglich erwartet, 30 Stationen, 5h-1h durchgehender Service, viele Verbindungen auf der gesamten Strecke, 6 Gemeinden betroffen.
Infografik: Finanzierung des Projekts TZen 4? Infrastruktur 49%, d.h. der Bau des eigenen Geländes, der Bahnhöfe und der städtischen Einrichtungen (Bürgersteige, Straßen ,..)notwendig für das Einsetzen des T Zen 4. Das Rollmaterial, also der Bus. 100%. Der Betrieb, d.h. die Wartung von Bussen und Bahnhöfen, Personal, Videoüberwachung... 100%