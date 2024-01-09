Metro: Linie 4 ist 100% automatisiert
Seit 2022 erhält die Metrolinie 4 ein neues Gesicht, mit der schrittweisen Ankunft vollautomatischer Shuttles zwischen Bagneux und Porte de Clignancourt und der Verlängerung der Linie zwischen Mairie de Montrouge und Bagneux.
Und im Januar 2024 erreicht die Automatisierung der Linie eine neue Stufe mit 100% automatischen Shuttles im Umlauf!
Was sind die Vorteile? Was ist eine automatische U-Bahn? Lassen Sie uns Bilanz ziehen.
Was ist eine vollautomatische Linie?
Auf den Linien 1 und 14 und jetzt auch auf der Linie 4 fahren die U-Bahnen ohne Fahrer an Bord. Die Steuerung des Fahrzeugs erfolgt aus der Ferne von einer Leitstelle aus.
Auf allen anderen Linien, mit Ausnahme der Linien 3bis, 7bis und 10, die überhaupt nicht automatisch sind, erfolgt die Automatisierung teilweise. Was bedeutet das genau? Dass der Pilot automatisch ist, aber dass ein Fahrer an Bord bleibt, um die Sicherheit zu gewährleisten, die Türen zu öffnen und zu schließen und im Falle eines Zwischenfalls zu übernehmen.
Warum eine U-Bahn-Linie automatisieren?
- Weniger Wartezeiten und mehr Regelmäßigkeit : Das Angebot auf einer automatischen Linie wird in Echtzeit angepasst. Mehr Reisende zur Hauptverkehrszeit? Die Shuttles passieren die zweite, um den Verkehrsfluss zu verbessern.
- Mehr Sicherheit : Wer 100% automatische Linie sagt, sagt Schachttüren auf den Docks. Was sind Schachttüren? Dies sind große Glas- und automatische Türen, die den Rand der Bahnsteige schützen, um ein Herunterfallen auf die Gleise zu verhindern.
- Bessere Fahrgastinformation : mit Informationsbildschirmen und dynamischen Karten, die in Echtzeit aktualisiert werden.
- Weniger Wartezeiten zwischen zwei U-Bahnen : Automatisches Fahren verkürzt den Abstand zwischen zwei im Umlauf befindlichen Zügen (der sogenannte "Eisenbahnkanton") und verkürzt so die Wartezeit zwischen zwei Durchfahrten.
Welche U-Bahnen fahren auf der Linie 4?
Auf der Linie 4 können Sie in drei Generationen von automatischen U-Bahnen einsteigen:
- MP89 und MP05 : die alten U-Bahnen der Linie 14, renoviert und modernisiert, fahren auf der Linie 4,
- Die brandneuen pneumatischen U-Bahnen "MP14" : vollautomatisch, sie fahren auch auf den Linien 14 und 11 (aber in einer Version mit einem Fahrer, auf letzterer)