Metro: Linie 4 ist 100% automatisiert

Seit 2022 erhält die Metrolinie 4 ein neues Gesicht, mit der schrittweisen Ankunft vollautomatischer Shuttles zwischen Bagneux und Porte de Clignancourt und der Verlängerung der Linie zwischen Mairie de Montrouge und Bagneux.

Und im Januar 2024 erreicht die Automatisierung der Linie eine neue Stufe mit 100% automatischen Shuttles im Umlauf!

Was sind die Vorteile? Was ist eine automatische U-Bahn? Lassen Sie uns Bilanz ziehen.