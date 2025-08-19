Linie 6501 (ex-Linie 1), Linie 6502 (ex-Linie 2) und Linie 6503 (ex-Linie 3):
Auf den letzten 5 Fahrten zum Gare de Saint-Germain-en-Laye, zum André Derain College in Chambourcy und La Coudraie in Poissy werden von Montag bis Sonntag Verbindungen zwischen diesen 3 Linien an der Haltestelle Parvis Gare de Poissy angeboten. Es wird eine Zeit von 5 Minuten eingerichtet, damit Sie das Fahrzeug wechseln können.
- Linie 6510 (ex-Linie 10):
Das Rennen um 16:55 Uhr wird auf 16:58 Uhr verschoben, um den Anschluss an die Linie 6536 (ex-Linie 24) zu erleichtern.
- Linie 6511 (ex-Linie 11):
Abfahrtszeiten und Reisezeiten werden angepasst.
- Linie 6512 (ex-Linie 12):
Die Haltestelle Vallée Maria wird nun bei allen Rennen bedient.
- Linie 6518 (ex-Linie 18), Linie 6569 (ex-Linie 69) und Linie 6572 (ex-Linie 72):
Die Abfahrtszeiten von Notre-Dame Chemin Vert werden mittwochs auf 12:45 Uhr und an den anderen Wochentagen auf 16:45 Uhr verschoben.
- Linie 6521 (ex-Linie 21):
Das Rennen um 12:45 Uhr vom Collège Henri IV am Mittwoch zum Rathaus von Tessancourt wird auf die Linie 6562 (Linie 62) verlegt.
- Linie 6523 (ex-Linie 23):
Die Linie bedient die Haltestellen Centre Commercial Espace und Médiathèque in Les Mureaux. Die Haltestelle La Falaise in Epône wird nun in beide Richtungen bedient.
- Linie 6536 (ex-Linie 24):
Das Rennen um 12:18 Uhr wird auf 12:25 Uhr verschoben, um die Rückkehr der Schüler des Lycée Charles de Gaulle in Poissy zu ermöglichen.
- Linie 6537 (ex-Linie 17):
Die Abfahrtszeiten werden geändert, um die Verbindungen am Gare des Clairières in Verneuil-sur-Seine zu verbessern.
- Linie 6541 (ex-Linie 41) und Linie 6543 (ex-Linie 43):
Die Sonntagsfahrpläne werden leicht verschoben, um die Verbindungen mit den Zügen zu verbessern.
- Linie 6553 (ex-Linie 53):
Die Haltestelle Le Cep wird nicht mehr in Richtung Triel-sur-Seine bedient.
- Linie 6554 (ex-Linie 54):
Die Haltestelle Château Maurice Clerc wird nun in beide Richtungen bedient.
- Linie 6555 (ex-Linie 55):
Die Linie markiert die Haltestelle Notre-Dame in beide Richtungen.
- Linie 6557 (ex-Linie 57):
Die Haltestellen im Stadtteil La Bruyère werden wieder bedient, um das Lycée Le Corbusier zu erreichen und zu verlassen.
- Linie 6576 (ex-Linie 76a):
Die Route wird um zwei Haltestellen erweitert: 402 rue Paul Doumer und Port Maron in Triel-sur-Seine.
- Linie 6578 (ex-Linie 76b) und Linie 6579 (ex-Linie 76c):
Die Abfahrt der Linie 6578 erfolgt an der Haltestelle Les Valanchards in Vauréal.
Die Haltestelle Le Noyer in Jouy-le-Moutier wird ausschließlich von der Linie 6579 bedient.
- Linie 7809 (ex-Linie X409):
Die Linie wird nun die Haltestelle Les 3 Fontaines in Chesnay-Rocquencourt bedienen.
- Linie 7819 (ex-Linie X419):
Die Abfahrt von Versailles um 7:41 Uhr wird auf 7:45 Uhr verschoben, um die Verbindung am Gare des Mureaux für Reisende in Richtung Aerospatiale zu gewährleisten.
Parallel zu diesen Entwicklungen ändern einige Haltestellen ihre Namen:
- Das Einkaufszentrum in Hardricourt wird zum Einkaufszentrum Vexin.
- Das Einkaufszentrum in Meulan-en-Yvelines wird zum Einkaufszentrum Paradis.
- Das Einkaufszentrum in Verneuil-sur-Seine wird zum Einkaufszentrum Maupas.
- Das Einkaufszentrum in Carrières-sous-Poissy wird zum 8. Mai 1945.
- Das Rathaus in Hardricourt wird zur Groupe Scolaire Lachiver.
- Der Place de l'Eglise in Hardricourt wird zum Rathaus.
- Friedhof in Carrières-sous-Poissy wird zu Alexis Quennet.
- Stade in Mézy-sur-Seine wird zu Stade Rémi Ferey.
- Das Nebengebäude des Rathauses in Aubergenville wird zur Markthalle.
- Peugeot in Poissy wird zu Stellantis.