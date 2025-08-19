Linie 6501 (ex-Linie 1), Linie 6502 (ex-Linie 2) und Linie 6503 (ex-Linie 3):

Auf den letzten 5 Fahrten zum Gare de Saint-Germain-en-Laye, zum André Derain College in Chambourcy und La Coudraie in Poissy werden von Montag bis Sonntag Verbindungen zwischen diesen 3 Linien an der Haltestelle Parvis Gare de Poissy angeboten. Es wird eine Zeit von 5 Minuten eingerichtet, damit Sie das Fahrzeug wechseln können.

Linie 6510 (ex-Linie 10):

Das Rennen um 16:55 Uhr wird auf 16:58 Uhr verschoben, um den Anschluss an die Linie 6536 (ex-Linie 24) zu erleichtern.

Linie 6511 (ex-Linie 11):

Abfahrtszeiten und Reisezeiten werden angepasst.

Linie 6512 (ex-Linie 12):

Die Haltestelle Vallée Maria wird nun bei allen Rennen bedient.

Linie 6518 (ex-Linie 18), Linie 6569 (ex-Linie 69) und Linie 6572 (ex-Linie 72):

Die Abfahrtszeiten von Notre-Dame Chemin Vert werden mittwochs auf 12:45 Uhr und an den anderen Wochentagen auf 16:45 Uhr verschoben.

Linie 6521 (ex-Linie 21):

Das Rennen um 12:45 Uhr vom Collège Henri IV am Mittwoch zum Rathaus von Tessancourt wird auf die Linie 6562 (Linie 62) verlegt.

Linie 6523 (ex-Linie 23):

Die Linie bedient die Haltestellen Centre Commercial Espace und Médiathèque in Les Mureaux. Die Haltestelle La Falaise in Epône wird nun in beide Richtungen bedient.

Linie 6536 (ex-Linie 24):

Das Rennen um 12:18 Uhr wird auf 12:25 Uhr verschoben, um die Rückkehr der Schüler des Lycée Charles de Gaulle in Poissy zu ermöglichen.

Linie 6537 (ex-Linie 17):

Die Abfahrtszeiten werden geändert, um die Verbindungen am Gare des Clairières in Verneuil-sur-Seine zu verbessern.

Linie 6541 (ex-Linie 41) und Linie 6543 (ex-Linie 43):

Die Sonntagsfahrpläne werden leicht verschoben, um die Verbindungen mit den Zügen zu verbessern.

Linie 6553 (ex-Linie 53):

Die Haltestelle Le Cep wird nicht mehr in Richtung Triel-sur-Seine bedient.

Linie 6554 (ex-Linie 54):

Die Haltestelle Château Maurice Clerc wird nun in beide Richtungen bedient.

Linie 6555 (ex-Linie 55):

Die Linie markiert die Haltestelle Notre-Dame in beide Richtungen.

Linie 6557 (ex-Linie 57):

Die Haltestellen im Stadtteil La Bruyère werden wieder bedient, um das Lycée Le Corbusier zu erreichen und zu verlassen.

Linie 6576 (ex-Linie 76a):

Die Route wird um zwei Haltestellen erweitert: 402 rue Paul Doumer und Port Maron in Triel-sur-Seine.

Linie 6578 (ex-Linie 76b) und Linie 6579 (ex-Linie 76c):

Die Abfahrt der Linie 6578 erfolgt an der Haltestelle Les Valanchards in Vauréal.

Die Haltestelle Le Noyer in Jouy-le-Moutier wird ausschließlich von der Linie 6579 bedient.

Linie 7809 (ex-Linie X409):

Die Linie wird nun die Haltestelle Les 3 Fontaines in Chesnay-Rocquencourt bedienen.

Linie 7819 (ex-Linie X419):

Die Abfahrt von Versailles um 7:41 Uhr wird auf 7:45 Uhr verschoben, um die Verbindung am Gare des Mureaux für Reisende in Richtung Aerospatiale zu gewährleisten.