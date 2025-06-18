Warum Zeilennummern ändern?

Das Busnetz der Ile-de-France besteht aus etwa 1.900 Linien. Leitungen, deren Nummerierungssysteme nebeneinander existieren, aber nicht gleich sind, mit sehr unterschiedlichen Namen und Duplikaten in den Leitungsnummern (es gab bis zu 19 Linien 2 im gesamten Netz), die das Verständnis des Netzes erschweren.

Um den Fahrgästen das Verständnis und die Bedienung von Routenplanern zu erleichtern und das Projekt zum Aufbau eines einzigartigen öffentlichen Verkehrsnetzes in der gesamten Region zu konsolidieren, setzt Île-de-France Mobilités die Neunummerierung aller Linien in den äußeren Vororten fort.

Wie finde ich mich in den neuen Ausgaben zurecht?

Die Île-de-France wurde in Departements und Sektoren unterteilt, die jeweils einen spezifischen Code haben. In unserem Gebiet werden alle Buslinien 4 Ziffern haben und beginnen nun mit dem Präfix 65 (65XX).

Um diese Entwicklung so weit wie möglich zu vereinfachen, wird die aktuelle Nummer mit dem Zusatz des Rufzeichens 65 beibehalten (z. B. wird die 2 zur 6502, die 56 zur 6556 ...).

Zwei Ausnahmen gehen mit dieser Änderung einher:

Expresslinien bestehen ebenfalls aus 4 Ziffern mit dem Präfix 78 (entsprechend der Abteilungsnummer). Beispiel: X409 wird zur Linie 7809

Die speziellen Schulkreise (CSS) bleiben unverändert.

Ändern sich meine Buslinien?

9 Linien werden weiterentwickelt, um ihre aktuellen Routen zu vereinfachen:

Linie 33 ist aufgeteilt:

6533 : Meulan-en-Yvelines Arquebuse – Meulan-en-Yvelines Haus der Vereine.

6535: Bahnhof Meulan-en-Yvelines Thun-le-Paradis, Stadtkurs.

Linie 61 ist aufgeteilt:

6561: Vaux-sur-Seine – Les Mureaux Lycée François Villon.

6581: Mézy-sur-Seine – Les Mureaux Lycée François Villon.

Die Linie 63 ist aufgeteilt:

6550: Vernouillet Avenue de Triel / Verneuil-sur-Seine Mairie – Poissy Notre-Dame.

6563: Verneuil-sur-Seine Allée des Clairières – Poissy Notre-Dame.

Die Linie 67 ist unterteilt:

6567: Les Mureaux Gare – Saint-Germain-en-Laye Nicot.

6577: Bahnhof Les Mureaux – Bahnhof Saint-Germain-en-Laye.

Die Linie 70 ist unterteilt:

6570: Les Mureaux Gare – Saint-Germain-en-Laye.

6582: Morainvilliers – Chambourcy Collège André Derain.

Die Linie 73 ist aufgeteilt:

6573: Service des Kollegs Leonardo da Vinci in Ecquevilly.

6580: Service des Lycée François Villon in Les Mureaux und des Lycée Van Gogh in Aubergenville.

Die Linie 76a wird zur Linie 6576: Menucourt – Verneuil-sur-Seine Notre-Dame Chemin Vert.

Aus der Linie 76b wird die Linie 6578: Vauréal – Verneuil-sur-Seine Notre-Dame Chemin Vert.