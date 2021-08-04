Ähnliche Nachrichten

Anlässlich des Valentinstags 2023 bietet Ihnen Ihr Busnetz von Île-de-France Mobilités auf dem Gebiet von @Vexin_IDFM an, Ihre Erklärungen tagsüber am 14. Februar auf Bildschirmen in Fahrzeugen zu übertragen.
WIE MACHE ICH DAS?
> Ihr Vorname
> Vorname des Empfängers
> Die zu sendende Nachricht (max. 200 Zeichen)*
> Die betroffene Buslinie
>>> Vor dem 09. Februar 2023
Die ersten 3 Nachrichten, die von jeder Zeile empfangen werden, werden gesendet und Sie erhalten eine Benachrichtigung über die tatsächliche Veröffentlichung.
*Wir behalten uns das Recht vor, Nachrichten abzulehnen, die als unangemessen erachtet werden.
Am Valentinstag sag es ihm im Bus