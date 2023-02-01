Ähnliche Nachrichten

WIE MACHE ICH DAS?
Es ist ganz einfach, senden Sie uns eine private Nachricht auf Twitter @StGermain_IDFM:
> Ihr Vorname
> Vorname des Empfängers
> Die zu sendende Nachricht (max. 200 Zeichen)*
> Die betroffene Buslinie
>>> Vor dem 9. Februar 2023
Die ersten 3 Nachrichten, die von jeder Zeile empfangen werden, werden gesendet und Sie erhalten eine Bestätigung per Private Nachricht über die tatsächliche Veröffentlichung.
*Wir behalten uns das Recht vor, Nachrichten abzulehnen, die als unangemessen erachtet werden.