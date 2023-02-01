Anlässlich des Valentinstags 2023 bietet Ihnen Ihr Busnetz Île-de-France Mobilités auf dem Gebiet von Brie und 2 Morin die Möglichkeit, Ihre Erklärungen tagsüber am 14. Februar auf Bildschirmen in Fahrzeugen zu übertragen.

WIE MACHE ICH DAS?

Es ist ganz einfach, senden Sie uns eine private Nachricht auf Twitter @Brie2Morin_IDFM:

> Ihr Vorname

> Vorname des Empfängers

> Die zu sendende Nachricht (max. 200 Zeichen)*

> Die betroffene Buslinie

>>> Vor dem 9. Februar 2023

Die ersten 3 Nachrichten, die von jeder Zeile empfangen werden, werden gesendet und Sie erhalten eine Bestätigung per Private Nachricht über die tatsächliche Veröffentlichung.

*Wir behalten uns das Recht vor, Nachrichten abzulehnen, die als unangemessen erachtet werden.