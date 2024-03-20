Neues Angebot im Haut Val d'Oise
Was sich in Ihrem Gebiet ändert Tal der Oise und 3 Wälder
Linie 1309 (ex 9509) - BOUFFÉMONT - Carrefour <> MONTSOULT - Gare de Montsoult Maffliers
- Wiederaufnahme des Dienstes nach Villiers-Adam Chauvry und Béthemont-la-Forêt durch die Schullinien des Sektors:
- 1351 Villiers - Adam (ex 3025 und 3029)
- 1353 Chauvry - Béthemont-la-Forêt (ex 3004)
- Wiederaufnahme der Verbindung nach Maffliers, die ursprünglich von der Linie 1316 (ex 30-36) bereitgestellt wurde, um den Zugang zum Marcel Pagnol College in Montsoult zu erleichtern.
Linie 1316 (ex 3036) - PRESLES - Gare de Presles <> L'ISLE-ADAM - Gare de L'Isle Adam Centre Commercial du Grand Val
- Neue Verbindung zu den Bahnhöfen Isle-Adam Parmain und Presles in Verbindung mit der Linie H.
- Der Abschnitt zwischen Nerville-la-Forêt und Montsoult-Maffliers wird auf die Linie 1309 (ex Linie 9509) übertragen.
Linie 1351 (ex 3025 + 3029) - ST-OUEN-L'AUMONE - Lycée Edmond Rostand <> MERY-SUR-OISE - Rue du Bac
- Verbesserte Lesbarkeit des Angebots durch die Zusammenlegung der beiden Linien 3025 und 3029 zu einer einzigen Linie: der 1351.
- Stopps und Frequenz bleiben unverändert.
Was sich in Ihrem Gebiet ändert Carnelle Pays-de-France?
Linie 1304 (ex 2) - VIARMES - Fréchot <> MONTSOULT - Gare de Montsoult Maffliers
- Die Endstation der Linie 1304 befindet sich jetzt an der Haltestelle Fréchot (mögliche Verbindung mit der Expresslinie 100).
- Die Verbindung zwischen der Haltestelle Fréchot und dem Gare de Persan Beaumont wird von der Expresslinie 100 übernommen.
- Die Haltestellen Liberté, Grande rue Mairie, Saint-Laurent werden weiterhin von der Linie 1314 (ex Linie 14) bedient.
Linie 1349 (ex 38 + 49) - NOISY-SUR-OISE - Place Gambetta <> LUZARCHES - Collège Anna de Noailles / Lycée Gérard de Nerval
- Integration der Route der Linie 38 in die Linie 1349 , um die Lesbarkeit des Angebots zu verbessern.
- Stopps und Frequenz bleiben unverändert.
Expresslinie 100 - PERSAN-BEAUMONT - Bahnhof Persan-Beaumont <> TREMBLAY IN FRANKREICH - Bahnhof Roissypôle Flughafen CDG
- Entfernung der Haltestellen Roissy Parc, Village und Airapolis der Linien 32, 32ZA und 95.02 , um Ihnen eine direktere Verbindung zwischen dem Flughafen Charles de Gaulle und Luzarches zu ermöglichen.
Expresslinie 9510 - LUZARCHES - Gare de Persan-Beaumont <> GOUSSAINVILLE - Gare de Goussainville
- Die Linie 9510 wird gestrichen und auf die Linien 1348, 1312 und RER D übertragen.