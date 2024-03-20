Ihre Buslinien von Vallée de l'Oise et des trois Forêts und Carnelle Pays-de-France entwickeln sich weiter!

Veröffentlicht am

Lektüre 2 min

Ab dem 8. April werden Ihre Buslinien auf dem Gebiet des Haut Val d'Oise neu organisiert, um Ihnen einen besseren Service zu bieten.

Neues Angebot im Haut Val d'Oise

Neues Angebot im Haut Val d'Oise

Was sich in Ihrem Gebiet ändert Tal der Oise und 3 Wälder

Linie 1309 (ex 9509) - BOUFFÉMONT - Carrefour <> MONTSOULT - Gare de Montsoult Maffliers

  • Wiederaufnahme des Dienstes nach Villiers-Adam Chauvry und Béthemont-la-Forêt durch die Schullinien des Sektors:
    - 1351 Villiers - Adam (ex 3025 und 3029)
    - 1353 Chauvry - Béthemont-la-Forêt (ex 3004)
  • Wiederaufnahme der Verbindung nach Maffliers, die ursprünglich von der Linie 1316 (ex 30-36) bereitgestellt wurde, um den Zugang zum Marcel Pagnol College in Montsoult zu erleichtern.

Siehe Linie 1309

 -  807.5 KB

Linie 1316 (ex 3036) - PRESLES - Gare de Presles <> L'ISLE-ADAM - Gare de L'Isle Adam Centre Commercial du Grand Val

  • Neue Verbindung zu den Bahnhöfen Isle-Adam Parmain und Presles in Verbindung mit der Linie H.
  • Der Abschnitt zwischen Nerville-la-Forêt und Montsoult-Maffliers wird auf die Linie 1309 (ex Linie 9509) übertragen.

Linie 1351 (ex 3025 + 3029) - ST-OUEN-L'AUMONE - Lycée Edmond Rostand <> MERY-SUR-OISE - Rue du Bac

  • Verbesserte Lesbarkeit des Angebots durch die Zusammenlegung der beiden Linien 3025 und 3029 zu einer einzigen Linie: der 1351.
  • Stopps und Frequenz bleiben unverändert.

Was sich in Ihrem Gebiet ändert Carnelle Pays-de-France?

Linie 1304 (ex 2) - VIARMES - Fréchot <> MONTSOULT - Gare de Montsoult Maffliers

  • Die Endstation der Linie 1304 befindet sich jetzt an der Haltestelle Fréchot (mögliche Verbindung mit der Expresslinie 100).
  • Die Verbindung zwischen der Haltestelle Fréchot und dem Gare de Persan Beaumont wird von der Expresslinie 100 übernommen.
  • Die Haltestellen Liberté, Grande rue Mairie, Saint-Laurent werden weiterhin von der Linie 1314 (ex Linie 14) bedient.

Linie 1349 (ex 38 + 49) - NOISY-SUR-OISE - Place Gambetta <> LUZARCHES - Collège Anna de Noailles / Lycée Gérard de Nerval

  • Integration der Route der Linie 38 in die Linie 1349 , um die Lesbarkeit des Angebots zu verbessern.
  • Stopps und Frequenz bleiben unverändert.

Expresslinie 100 - PERSAN-BEAUMONT - Bahnhof Persan-Beaumont <> TREMBLAY IN FRANKREICH - Bahnhof Roissypôle Flughafen CDG

  • Entfernung der Haltestellen Roissy Parc, Village und Airapolis der Linien 32, 32ZA und 95.02 , um Ihnen eine direktere Verbindung zwischen dem Flughafen Charles de Gaulle und Luzarches zu ermöglichen.

Expresslinie 9510 - LUZARCHES - Gare de Persan-Beaumont <> GOUSSAINVILLE - Gare de Goussainville

  • Die Linie 9510 wird gestrichen und auf die Linien 1348, 1312 und RER D übertragen.
Laden Sie die Broschüre über das neue Angebot über das Oise-Tal und die drei Wälder und Carnelle Pays-de-France herunter
Alles, was Sie über die Neunummerierung Ihrer Leitungen wissen müssen