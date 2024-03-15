Bannerumnummerierung Haut Val d'Oise
Île-de-France Mobilités möchte die Lesbarkeit des regionalen Busnetzes verbessern, indem es an der Nummerierung der Buslinien arbeitet, damit jede eine eindeutige Nummer hat. Ihr Gebiet Haut Val d'Oise profitiert ab dem 8. April 2024 von dieser neuen Nummerierung.
Warum ändert sich meine Busliniennummer?
Das Busnetz in der Île-de-France besteht aus fast 1.900 Linien, und die aktuelle Nummerierung führt dazu, dass viele Linien dieselbe Nummer haben.
Die Tools zur Suche nach Fahrplänen und Routen sind regional, so dass es oft schwierig ist, die Linie zu finden, an der Sie interessiert sind. Zum Beispiel gibt es 15 Buslinien, die die Nummer 3 tragen!
Wie finde ich mich in den neuen Ausgaben zurecht?
Die Île-de-France wurde in Departements und Sektoren unterteilt, von denen jedes einen eigenen Code hat. Auf dem Gebiet des Haut Val d'Oise starten nun alle Buslinien mit 13.
Wann immer möglich, wurde die alte Nummer verwendet, um den Übergang zu erleichtern. (Beispiel: Aus 12 wird 1312 usw.)
Ihre regulären Linien und Schullinien werden umbenannt, aber Ihre Expresslinien (100 und 9518) und Ihr Nachtbus (N147) bleiben gleich.
Was bringt mir diese neue Ausgabe?
Sie können Ihre Buslinie leichter finden, denn sie wird die einzige in der Île-de-France sein, die diese Nummer trägt! Wenn Sie also seine Nummer in die Suchmaschinen der iledefrance-mobilites.fr-Anwendung oder -Website eingeben, können Sie direkt auf die Informationen zugreifen, die Sie betreffen.
Zeilen-Entsprechungstabelle