Neues Angebot im Haut Val d'Oise
Was sich in Ihrem Gebiet Haut Val d'Oise ändert
Linie 1302 (ex B + E + G) - MOURS - Grands Champs <> PERSAN - Parc Haut Val d'Oise 3
- Wiederaufnahme des Betriebs auf dem Abschnitt der ehemaligen Linie C zwischen Félix Millet und dem Bahnhof Persan-Beaumont.
- Wiederaufnahme des Betriebs der ehemaligen Linien E und G , die das Angebot der Linie 1302 verstärken.
- Verlängerung der Linie und Bedienung der Gemeinden Nointel und Mours.
- Eine neue Verbindung zum Parc du Haut Val d'Oise.
- Keine Busse mehr mit 7 zusätzlichen Abfahrten und einer erhöhten Frequenz mit einem Bus alle 30 Minuten am Morgen, von Montag bis Samstag.
Linie 1305 (ex DIM) - BEAUMONT-SUR-OISE - Mairie <> BRUYERES-SUR-OISE - Rue de Boran
- Schaffung eines neuen Sonntagsangebots für das Gewerbegebiet Haut Val d'Oise.
- Neuer Service am Sonntag, alle 2 Stunden:
- zwischen Persan und dem Parc du Haut Val d'Oise,
- zwischen dem Bahnhof Persan-Beaumont und Bernes-sur-Oise.
Linie 1303 (ex C) - L'ISLE-ADAM - Gare de L'Isle Adam Parmain <> PERSAN - Gare de Persan-Beaumont
- Direktverbindung zwischen dem Bahnhof Isle-Adam-Parmain und dem Bahnhof Persan-Beaumont.
- Der Abschnitt zwischen Felix-Millet und dem Bahnhof Persan-Beaumont wird von der Linie 1302 übernommen.
Linie 1349 (ex 38 + 49) - NOISY-SUR-OISE - Place Gambetta <> LUZARCHES - Collège Anna de Noailles / Lycée Gérard de Nerval
- Integration der Route der Linie 38 in die Linie 1349 , um die Lesbarkeit des Angebots zu verbessern.
- Stopps und Frequenz bleiben unverändert.
Ein neues Abendangebot
Inbetriebnahme von zwei Abendbussen:
- Abendbus > Parc Haut Val d'Oise
- Busabend > Persan Beaumont
Ein neues Nachtangebot
Inbetriebnahme der Linie N147 zwischen Gare de l'Est und Gare de Persan-Beaumont mit 4 Hin- und Rückfahrten von 00:10 bis 4:15 Uhr, 7 Tage / 7.