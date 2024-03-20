Ihre Buslinien entwickeln sich auf dem Gebiet des Haut Val d'Oise!

Ab dem 8. April 2024 werden Ihre Buslinien neu organisiert, um Ihnen einen besseren Service für Ihr Gebiet zu bieten.

Neues Angebot im Haut Val d'Oise

Was sich in Ihrem Gebiet Haut Val d'Oise ändert

Linie 1302 (ex B + E + G) - MOURS - Grands Champs <> PERSAN - Parc Haut Val d'Oise 3

  • Wiederaufnahme des Betriebs auf dem Abschnitt der ehemaligen Linie C zwischen Félix Millet und dem Bahnhof Persan-Beaumont.
  • Wiederaufnahme des Betriebs der ehemaligen Linien E und G , die das Angebot der Linie 1302 verstärken.
  • Verlängerung der Linie und Bedienung der Gemeinden Nointel und Mours.
  • Eine neue Verbindung zum Parc du Haut Val d'Oise.
  • Keine Busse mehr mit 7 zusätzlichen Abfahrten und einer erhöhten Frequenz mit einem Bus alle 30 Minuten am Morgen, von Montag bis Samstag.

Linie 1305 (ex DIM) - BEAUMONT-SUR-OISE - Mairie <> BRUYERES-SUR-OISE - Rue de Boran

  • Schaffung eines neuen Sonntagsangebots für das Gewerbegebiet Haut Val d'Oise.
  • Neuer Service am Sonntag, alle 2 Stunden:
    - zwischen Persan und dem Parc du Haut Val d'Oise,
    - zwischen dem Bahnhof Persan-Beaumont und Bernes-sur-Oise.

Linie 1303 (ex C) - L'ISLE-ADAM - Gare de L'Isle Adam Parmain <> PERSAN - Gare de Persan-Beaumont

  • Direktverbindung zwischen dem Bahnhof Isle-Adam-Parmain und dem Bahnhof Persan-Beaumont.
  • Der Abschnitt zwischen Felix-Millet und dem Bahnhof Persan-Beaumont wird von der Linie 1302 übernommen.

Linie 1349 (ex 38 + 49) - NOISY-SUR-OISE - Place Gambetta <> LUZARCHES - Collège Anna de Noailles / Lycée Gérard de Nerval

  • Integration der Route der Linie 38 in die Linie 1349 , um die Lesbarkeit des Angebots zu verbessern.
  • Stopps und Frequenz bleiben unverändert.

Ein neues Abendangebot

Inbetriebnahme von zwei Abendbussen:

  • Abendbus > Parc Haut Val d'Oise
  • Busabend > Persan Beaumont
Alles über die neuen Abendbusse!

Ein neues Nachtangebot

Inbetriebnahme der Linie N147 zwischen Gare de l'Est und Gare de Persan-Beaumont mit 4 Hin- und Rückfahrten von 00:10 bis 4:15 Uhr, 7 Tage / 7.

