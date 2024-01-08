Ähnliche Nachrichten

Neu auf dem Express 17 mit:
Ein neues Nachtangebot mit Bussen von Mitternacht bis 5 Uhr morgens 7 Tage die Woche, die die N138 ersetzen
Und + Bus zwischen Marne-la-Vallée, Coulommiers und La Ferté-Gaucher mit neuen Verbindungen mit der RER A und dem Zug P:
- An Wochentagen nach Chessy 4 zusätzliche Abfahrten von La Ferté Gaucher um 6:59, 7:29, 14:24 und 23:10 Uhr, 5 zusätzliche Abfahrten von Coulommiers um 4:18, 21:40, 00:36, 01:56 und 03:00 Uhr. Von Chessy 5 zusätzliche Abfahrten nach Coulommiers um 4:00, 5:05, 22:30, 00:45 und 03:00 Uhr.
Nach La Ferté Gaucher, 1 zusätzliche Abfahrt um 15:45 Uhr und zwei verlängerte Rennen nach La Ferté Gaucher 6:30 Uhr und 17:30 Uhr (ermöglicht die Verbindung mit dem Zug P von 18:08 Uhr, der in Coulommiers ankommt).
- Am Samstagmorgen 1 zusätzliche Abfahrt von Coulommiers um 4:18 Uhr nach Chessy und 2 zusätzliche Abfahrten von Chessy nach Coulommiers um 4:00 Uhr und 5:05 Uhr.
- In der Nacht von Samstag auf Sonntag nach Chessy: 1 zusätzliche Abfahrt von La Ferté Gaucher um 23:09 Uhr und 3 zusätzliche Abfahrten von Coulommiers um 00:35, 1:55 Uhr und 2:55 Uhr.
Von Chessy 3 zusätzliche Abfahrten: 00:45 Uhr nach La Ferté Gaucher und 1:30 Uhr und 3:00 Uhr nach Coulommiers.
- Am Sonntagmorgen, von Chessy, 2 zusätzliche Abfahrten um 4:00 Uhr und 5:05 Uhr nach Coulommiers.
- In der Nacht von Sonntag auf Montag nach Chessy: 5 zusätzliche Abfahrten von Coulommiers um 22:10, 23:10, 00:35, 1:55 und 2:55.
Von Chessy 4 zusätzliche Abfahrten : 23:00 Uhr nach La Ferté Gaucher und 0:00, 1:30 Uhr und 3:00 Uhr nach Coulommiers.
Neu auf den Linien 41A und 41B mit:
- Auf der Linie 41A 3 neue Rennen an Wochentagen : 1 zusätzliche Abfahrt von Coulommiers um 11:20 Uhr nach La Ferté sous Jouarre und 2 zusätzliche Abfahrten von La Ferté sous Jouarre um 14:05 Uhr und 16:10 Uhr nach Coulommiers.
- Auf der Linie 41B 1 zusätzliche Abfahrt von La Ferté sous Jouarre um 10:00 Uhr nach Coulommiers und eine neue Fahrt vom Bahnhof Coulommiers um 17:30 Uhr.