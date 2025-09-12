Ähnliche Nachrichten

Eine Reise durch das Herz des lokalen Erbes

Egal, ob Sie Einwohner oder Besucher sind, allein, mit Freunden oder der Familie, die Baludik-Route lädt Sie ein, Saint-Germain-en-Laye aus einem neuen Blickwinkel (wieder) zu entdecken.

In jeder Phase können Sie in Rätseln und Geschichten mehr über die emblematischen Orte der Stadt und die Persönlichkeiten erfahren, die ihre Geschichte geprägt haben, wie Claude Debussy.

Sie besuchen Sehenswürdigkeiten wie das Maurice Denis Museum, das Alexandre Dumas Theater oder die Busagentur des Territoriums von Saint Germain Boucles de Seine.