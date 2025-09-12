Ähnliche Nachrichten

Eine Reise durch das Herz des lokalen Erbes
Egal, ob Sie Einwohner oder Besucher sind, allein, mit Freunden oder der Familie, die Baludik-Route lädt Sie ein, Saint-Germain-en-Laye aus einem neuen Blickwinkel (wieder) zu entdecken.
In jeder Phase können Sie in Rätseln und Geschichten mehr über die emblematischen Orte der Stadt und die Persönlichkeiten erfahren, die ihre Geschichte geprägt haben, wie Claude Debussy.
Sie besuchen Sehenswürdigkeiten wie das Maurice Denis Museum, das Alexandre Dumas Theater oder die Busagentur des Territoriums von Saint Germain Boucles de Seine.
Eine einfache und zugängliche Erfahrung
Dank eines regelmäßigen Service und Zeitplänen, die an Ihre täglichen Ausflüge und kulturellen Ausflüge angepasst sind, können Sie Ihre Route ganz einfach organisieren, indem Sie Wandern und Transport nach Ihrem eigenen Tempo kombinieren.
Ihre Buslinien werden so zum roten Faden Ihres Erlebnisses und erleichtern das Reisen zwischen den verschiedenen Etappen.
Es liegt an Ihnen!
Laden Sie die Baludik-App herunter, wählen Sie die Route "Busfahrt zur Entdeckung der berühmten Persönlichkeiten von Saint-Germain-en-Laye" und lassen Sie sich führen:
- Abfahrt: Rathaus von Saint-Germain-en-Laye
- Voraussichtliche Dauer: ca. 1h30
- Verwendete Linien: R1, R2N, R4
Eine Überraschung erwartet die ersten Spieler, die den Kurs abschließen!