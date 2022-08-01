SACLAY an 93100 senden - 1 SMS = 1 Busticket
Eine SMS = Ein Ticket!
Sie benötigen kein Wechselgeld mehr, Sie können jetzt dank Ihres Telefons ein Busticket kaufen! Senden Sie SACLAY an 93100
Gut zu wissen:
- Ticket gültig für 1 Stunde ohne Anschluss zum Preis von 2 Euro (+ mögliche SMS-Kosten für Mobilfunkabonnements, die keine unbegrenzten SMS enthalten).
- Service verfügbar bei den Betreibern Bouygues Telecom, Orange, SFR, Free.
- Wird ausschließlich einzeln auf den Busnetzen Optile und RATP verkauft.
- Sie werden von Ihrer Mobilfunkrechnung abgebucht.
Sie können auch alle Aktivitäten des Gebiets auf Twitter verfolgen: @Saclay_IDFM
Bis bald im Netzwerk Île-de-France Mobilités!