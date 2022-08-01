Eine SMS = Ein Ticket!

Sie benötigen kein Wechselgeld mehr, Sie können jetzt dank Ihres Telefons ein Busticket kaufen! Senden Sie SACLAY an 93100

Gut zu wissen:

Ticket gültig für 1 Stunde ohne Anschluss zum Preis von 2 Euro (+ mögliche SMS-Kosten für Mobilfunkabonnements, die keine unbegrenzten SMS enthalten).

Service verfügbar bei den Betreibern Bouygues Telecom, Orange, SFR, Free.

Wird ausschließlich einzeln auf den Busnetzen Optile und RATP verkauft.

Sie werden von Ihrer Mobilfunkrechnung abgebucht.

Sie können auch alle Aktivitäten des Gebiets auf Twitter verfolgen: @Saclay_IDFM

Bis bald im Netzwerk Île-de-France Mobilités!