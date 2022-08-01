SMS-Ticket - Saclay unter 93100

Der Kauf eines Tickets war noch nie so einfach

SACLAY an 93100 senden - 1 SMS = 1 Busticket

Eine SMS = Ein Ticket!

Sie benötigen kein Wechselgeld mehr, Sie können jetzt dank Ihres Telefons ein Busticket kaufen! Senden Sie SACLAY an 93100

Gut zu wissen:

  • Ticket gültig für 1 Stunde ohne Anschluss zum Preis von 2 Euro (+ mögliche SMS-Kosten für Mobilfunkabonnements, die keine unbegrenzten SMS enthalten).
  • Service verfügbar bei den Betreibern Bouygues Telecom, Orange, SFR, Free.
  • Wird ausschließlich einzeln auf den Busnetzen Optile und RATP verkauft.
  • Sie werden von Ihrer Mobilfunkrechnung abgebucht.

Erfahren Sie mehr über die allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen