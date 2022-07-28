1 SMS = 1 Ticket!

Sie benötigen kein Wechselgeld mehr, Sie können jetzt dank Ihres Telefons ein Busticket kaufen! Senden Sie einfach "BIEVRE" per SMS an 93100, um auf Ihren Buslinien zu reisen.

Gut zu wissen:

Ticket gültig für 1 Stunde ohne Anschluss zum Preis von 2 Euro (+ mögliche SMS-Kosten für Mobilfunkabonnements, die keine unbegrenzten SMS enthalten).

(+ mögliche SMS-Kosten für Mobilfunkabonnements, die keine unbegrenzten SMS enthalten). Service verfügbar bei den Betreibern Bouygues Telecom, Orange, SFR, Free.

Wird ausschließlich einzeln auf den Busnetzen Optile und RATP verkauft.

Sie werden von Ihrer Mobilfunkrechnung abgebucht.

Um mehr über alle Transport tickets zu erfahren, besuchen Sie die Website SMS-Bordticket | Île-de-France Mobilités (iledefrance-mobilites.fr).

VIDEO : ein Tutorial von weniger als 30 Sekunden, um herauszufinden, wie es funktioniert!