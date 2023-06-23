Diesen Sommer nehmen sich Ihre Flyer frei

Veröffentlicht am

Lektüre 2 min

Aus Sorge um unsere Umweltauswirkungen finden Sie alle Ihre Zeitpläne digitalisiert.

Immer präsente Informationen und eine Geste für den Planeten

Um Teil eines umweltbewussten CSR-Ansatzes zu sein und unseren Abfall zu begrenzen, haben wir uns für den Sommer 2023 entschieden, keine stündlichen Flyer zu drucken.

Aber keine Panik, Sie können sie sehr leicht finden.

Wo finde ich meine Zeitpläne?

Sie haben die Möglichkeit, Ihre Zeitpläne zu finden:

- Auf der Website iledefrancemobilites.fr > Fortbewegung > Fahrpläne > Bus > Mantois

- Auf der IDF Mobilités-App

- An Ihrem Haltepunkt

- In Ihrem Rathaus

- An Ihre PEM-Handelsvertretung am Busbahnhof von Mantes-la-Jolie

- In Ihrer Handelsvertretung in der Impasse Sainte Claire Deville – 78200 Mantes la Jolie

- In unserem Kundenbeziehungszentrum unter 01 30 94 77 77

Wenn Sie sie drucken lassen müssen, können Sie sich an Ihre Verkaufsstelle Impasse Sainte Claire Deville wenden

Ihre Öffnungszeiten von Montag, 10. Juli bis Sonntag, 03. September 2023

A14

A14B

A

C

D Residenz des Sees

D Vergnügungen

E

F

G

I

K

L

M

N

X

Z

2A/2B

9

15

22

40

41

42

43

44

71

72

73

75

81

82

87

88A

88B

88C

Und um Ihre Reise zu erleichtern, finden Sie die Linien, die nach Gemeinden verkehren, indem Sie hier klicken

Sie können Ihre Linie nicht finden?

Ihre Linien 1 / 4 / 76 / 45 / 17 und R werden diesen Sommer durch Ihren TàD Mantois ersetzt, für weitere Informationen zögern Sie nicht, diesen Artikel zu konsultieren.

Finden Sie alle Ihre Updates auf Twitter: @Mantois_IDFM

Das gesamte Mantois-Netz wünscht Ihnen einen schönen Sommer auf unseren Linien!