Um Teil eines umweltbewussten CSR-Ansatzes zu sein und unseren Abfall zu begrenzen, haben wir uns für den Sommer 2023 entschieden, keine stündlichen Flyer zu drucken.

Aber keine Panik, Sie können sie sehr leicht finden.

Wo finde ich meine Zeitpläne?

Sie haben die Möglichkeit, Ihre Zeitpläne zu finden:

- Auf der Website iledefrancemobilites.fr > Fortbewegung > Fahrpläne > Bus > Mantois

- Auf der IDF Mobilités-App

- An Ihrem Haltepunkt

- In Ihrem Rathaus

- An Ihre PEM-Handelsvertretung am Busbahnhof von Mantes-la-Jolie

- In Ihrer Handelsvertretung in der Impasse Sainte Claire Deville – 78200 Mantes la Jolie

- In unserem Kundenbeziehungszentrum unter 01 30 94 77 77

Wenn Sie sie drucken lassen müssen, können Sie sich an Ihre Verkaufsstelle Impasse Sainte Claire Deville wenden