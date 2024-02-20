Ähnliche Nachrichten

Jeden Abend ab 22 Uhr haben Sie die Möglichkeit, Ihren Busfahrer zu bitten, Sie so nah wie möglich an Ihrem Ziel zwischen zwei Bushaltestellen anzuhalten.
Wie funktioniert es?
- Wenn Sie in den Bus einsteigen, müssen Sie nur den Fahrer informieren. Er wird Ihnen dann den besten Platz vorschlagen, um sicher aus dem Bus auszusteigen.
- Die angeforderte Haltestelle muss sich auf der Strecke der Linie (Beispiel: Bild unten) zwischen zwei Haltepunkten befinden.
- Dieses Gerät gilt auf allen Linien des Netzes von Saint Germain Boucles de Seine.
- Es liegt dann am Fahrer, den genauen Abstiegsort zu bestimmen, natürlich so nah wie möglich an Ihrem Ziel, aber auch gut beleuchtet, mit guter Sicht und einem Fußgängerweg zum Abstiegsbereich.
- Dies hilft, das Gefühl der Unsicherheit zu bekämpfen, das abends und nachts zu spüren ist, wenn es nicht beruhigend ist, alleine auf der Straße zu fahren.