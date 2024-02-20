Ähnliche Nachrichten

Nach 22 Uhr bieten Ihnen Ihre Linien den Abstieg auf Abruf an

Île-de-France Mobilités setzt sich für Ihre Sicherheit ein, indem es einen Bringservice so nah wie möglich an Ihrem Wohnort anbietet!

Jeden Abend ab 22 Uhr haben Sie die Möglichkeit, Ihren Busfahrer zu bitten, Sie so nah wie möglich an Ihrem Ziel zwischen zwei Bushaltestellen anzuhalten.

Wie funktioniert es?

  • Wenn Sie in den Bus einsteigen, müssen Sie nur den Fahrer informieren. Er wird Ihnen dann den besten Platz vorschlagen, um sicher aus dem Bus auszusteigen.
  • Die angeforderte Haltestelle muss sich auf der Strecke der Linie (Beispiel: Bild unten) zwischen zwei Haltepunkten befinden.
  • Dieses Gerät gilt auf allen Linien des Netzes von Saint Germain Boucles de Seine.
  • Es liegt dann am Fahrer, den genauen Abstiegsort zu bestimmen, natürlich so nah wie möglich an Ihrem Ziel, aber auch gut beleuchtet, mit guter Sicht und einem Fußgängerweg zum Abstiegsbereich.
  • Dies hilft, das Gefühl der Unsicherheit zu bekämpfen, das abends und nachts zu spüren ist, wenn es nicht beruhigend ist, alleine auf der Straße zu fahren.

