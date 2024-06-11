Ähnliche Nachrichten

Balludik ist die Anwendung, mit der Sie in das Herz historischer Untersuchungen eintauchen und die Geheimnisse Ihres Territoriums entdecken können.
Begib dich mit Familie oder Freunden auf ein fabelhaftes Abenteuer!
DEINE MISSION, WENN DU SIE ANNIMMST
- Laden Sie die Baludik-App herunter und wählen Sie die Route Saint Germain Boucles de Seine
- Ihre Route beginnt entweder am Bahnhof Versailles Chantiers oder am Bahnhof Saint-Germain-en-Laye - Rue Thiers
Sie können die Express1-Linie nehmen und das Spiel an Bord des Busses starten!
- Gehen Sie die verschiedenen Etappen durch und lösen Sie die Rätsel, um mehr über die Geschichte der durchquerten Orte zu erfahren.
- Schließe das Erlebnis an einer der beiden Stationen ab, an denen das Spiel endet.
Warten Sie nicht länger, laden Sie die Anwendung (so schnell wie möglich) herunter!
- Zögern Sie nicht, Ihre Meinung zu diesem einzigartigen Erlebnis auf X (ehemals Twitter) auf unserem Konto abzugeben@StGermain_IDFM