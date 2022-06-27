Ähnliche Nachrichten

Karte des Gebiets Essonne Sud Est mit Vertretern der Gemeinden
Das Gebiet Essonne Sud Est organisiert hauptsächlich den Busservice:
- der Gemeinschaft der Gemeinden des Val d'Essonne (CCVE)
- der Communauté de Communes des Deux Vallées (CC2V)
Dieses Gebiet verfügt über 29 regelmäßige Linien, die intra- oder interkommunale Dienste anbieten und es Ihnen ermöglichen, Folgendes zu erreichen:
- 9 Stationen des RER-C- und RER-D-Netzes
- Die Becken von Mennecy, Ballancourt-sur-Essonne und Milly-la-Forêt
- Viele Colleges und Gymnasien in der Umgebung
Die auf dem Gebiet vorhandenen Linien:
Liste der Buslinien in Essonne Sud Est
Ab dem 1. August begleiten Sie jederzeit neue Services
Der On-Demand-Transportdienst
Tagsüber und samstags bietet Transport on Demand neue Möglichkeiten:
- Erreichen Sie den Bahnhof Maisse, das ZAC du Chênet und das Zentrum von Milly-la-Forêt von 4 neuen Gemeinden aus: Buno-Bonnevaux, Boigneville, Gironville-sur-Essonne, Prunay-sur-Essonne dank des Transport-on-Demand-Dienstes von Milly-la-Forêt
- Auf den Linien 201-202, 205, 206 und 208 können Sie außerhalb der Hauptverkehrszeiten von 10 bis 16 Uhr und samstags den ganzen Tag über von On-Demand-Diensten profitieren
Weitere Informationen finden Sie unter Wie kann ich den On-Demand-Transport von Île-de-France Mobilités kontaktieren? | Île-de-France Mobilités (iledefrance-mobilites.fr)
Das Abendbus-Angebot
Vom Bahnhof Bouray erwartet Sie ein neuer Abendbus, der die Gemeinden Vert-le-Grand, Vert-le-Petit, Leudeville, Saint-Vrain, Itteville, Cerny, Baulne, D'Huison-Longueville, La Ferté Alais, Guigneville-sur-Essonne, Vayres-sur-Essonne, Orveau, Lardy, Bouray-sur-Juine und Janville-sur-Juine erreicht.
Vom Bahnhof Mennecy aus erreichen Sie die Gemeinden Ormoy, Echarcon, Fontenay-le-Vicomte, Ballancourt-sur-Essonne, Champcueil, Chevannes, Auvernaux und Nainville-les-Roches mit dem bestehenden Abendbus.