Ähnliche Nachrichten

Vom Bahnhof Bouray erwartet Sie ein neuer Abendbus, der die Gemeinden Vert-le-Grand, Vert-le-Petit, Leudeville, Saint-Vrain, Itteville, Cerny, Baulne, D'Huison-Longueville, La Ferté Alais, Guigneville-sur-Essonne, Vayres-sur-Essonne, Orveau, Lardy, Bouray-sur-Juine und Janville-sur-Juine erreicht.

Vom Bahnhof Mennecy aus erreichen Sie die Gemeinden Ormoy, Echarcon, Fontenay-le-Vicomte, Ballancourt-sur-Essonne, Champcueil, Chevannes, Auvernaux und Nainville-les-Roches mit dem bestehenden Abendbus.