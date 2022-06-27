Ähnliche Nachrichten

Willkommen in der Region Essonne Sud Est!

Veröffentlicht am

Lektüre 2 min

Hier finden Sie alle wichtigen Informationen über das Gebiet Essonne Sud Est.

Karte des Gebiets Essonne Sud Est mit Vertretern der Gemeinden
Karte des Territoriums Essonne Südost

Karte des Gebiets Essonne Sud Est mit Vertretern der Gemeinden

Das Gebiet Essonne Sud Est organisiert hauptsächlich den Busservice:

  • der Gemeinschaft der Gemeinden des Val d'Essonne (CCVE)
  • der Communauté de Communes des Deux Vallées (CC2V)

Dieses Gebiet verfügt über 29 regelmäßige Linien, die intra- oder interkommunale Dienste anbieten und es Ihnen ermöglichen, Folgendes zu erreichen:

  • 9 Stationen des RER-C- und RER-D-Netzes
  • Die Becken von Mennecy, Ballancourt-sur-Essonne und Milly-la-Forêt
  • Viele Colleges und Gymnasien in der Umgebung

Die auf dem Gebiet vorhandenen Linien:

Linien des Territoriums Essonne Südost
Buslinien in der Region Essonne Sud Est

Liste der Buslinien in Essonne Sud Est

Ab dem 1. August begleiten Sie jederzeit neue Services

Der On-Demand-Transportdienst

Tagsüber und samstags bietet Transport on Demand neue Möglichkeiten:

  • Erreichen Sie den Bahnhof Maisse, das ZAC du Chênet und das Zentrum von Milly-la-Forêt von 4 neuen Gemeinden aus: Buno-Bonnevaux, Boigneville, Gironville-sur-Essonne, Prunay-sur-Essonne dank des Transport-on-Demand-Dienstes von Milly-la-Forêt
  • Auf den Linien 201-202, 205, 206 und 208 können Sie außerhalb der Hauptverkehrszeiten von 10 bis 16 Uhr und samstags den ganzen Tag über von On-Demand-Diensten profitieren

 Weitere Informationen finden Sie unter Wie kann ich den On-Demand-Transport von Île-de-France Mobilités kontaktieren? | Île-de-France Mobilités (iledefrance-mobilites.fr)

Das Abendbus-Angebot

Vom Bahnhof Bouray erwartet Sie ein neuer Abendbus, der die Gemeinden Vert-le-Grand, Vert-le-Petit, Leudeville, Saint-Vrain, Itteville, Cerny, Baulne, D'Huison-Longueville, La Ferté Alais, Guigneville-sur-Essonne, Vayres-sur-Essonne, Orveau, Lardy, Bouray-sur-Juine und Janville-sur-Juine erreicht.

Vom Bahnhof Mennecy aus erreichen Sie die Gemeinden Ormoy, Echarcon, Fontenay-le-Vicomte, Ballancourt-sur-Essonne, Champcueil, Chevannes, Auvernaux und Nainville-les-Roches mit dem bestehenden Abendbus.

Ähnliche Nachrichten