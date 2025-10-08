Ähnliche Nachrichten

Der Weihnachtsbus macht sich für seine erste Ausgabe auf den Weg, um in den Gemeinden des Sénart-Territoriums des Netzwerks Île-de-France Mobilités Halt zu machen, um Spielzeug an Bord zu sammeln und dann eine Spende zugunsten von Kindern aus bescheidenen Familien zu tätigen.

Diese Solidaritätssammlung findet am 6. Dezember 2025 zwischen 10:00 und 14:00 Uhr in der Rue Pasteur in Vert-Saint-Denis und von 14:30 bis 17:30 Uhr am Place Simone Veil in Moissy-Cramayel statt.

Das gesammelte Spielzeug muss neu oder in ausgezeichnetem Zustand sein und für Kinder von 0 bis 16 Jahren geeignet sein. Aus hygienischen Gründen werden Plüschtiere nicht akzeptiert.

Nach der Abholung werden die Spielsachen an die Restos du Cœur übergeben.

Wir zählen auf Sie!