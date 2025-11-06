Ähnliche Nachrichten

Wie jedes Jahr, wenn die Feiertage näher rücken, geht das Gebiet von Coeur d'Essonne des Busnetzes Île-de-France Mobilités wieder auf Tour, um eine neue Spielzeugsammlung an Bord des mittlerweile berühmten Weihnachtsbusses zu erhalten.

Für diese 8. Ausgabe werden Magie und Solidarität wieder auf die Straßen des Territoriums eingeladen!

Ein wunderschön geschmückter Bus wird in mehreren Gemeinden anhalten, um Spielzeugspenden für Kinder aus bescheidenen Familien zu sammeln.

Diese schöne Initiative, die in Partnerschaft mit lokalen Vereinen und Solidaritätspartnern durchgeführt wird, lädt alle ein, zu einem Weihnachtsfest voller Lächeln und Teilen beizutragen.

🧸 Es werden nur Spielzeuge in gutem Zustand und funktionsfähig gesammelt.

Aus hygienischen Gründen werden Plüschtiere nicht akzeptiert.

👉 Machen Sie eine einfache Geste, die den Unterschied ausmacht!

Kommen Sie und geben Sie Ihr Spielzeug während der Durchfahrt des Weihnachtsbusses 2025 in Ihrer Gemeinde ab.

Nachfolgend finden Sie die Daten, Orte und Zeiten seiner Tour:

Breuillet

Samstag, 15. November von 9:30 bis 12:30 Uhr - Parkplatz Carrefour Market

Sainte-Geneviève

Samstag, 22. November von 14 bis 18 Uhr - Carrefour Parking

Freitag, 5. Dezember von 18 bis 22 Uhr – Weihnachtsmarkt

Der Norville

Mittwoch, 26. November von 10 bis 13 Uhr – Parkplatz Bassin Nautique

Morsang

Samstag, 6. Dezember von 9 bis 18 Uhr – Parking d'Intermarché

Brétigny-sur-Orge :

Mittwoch, 10. Dezember von 14 bis 18 Uhr – Marktplatz

Samstag, 13. Dezember von 14 bis 18 Uhr – Parkplatz Auchan C.cial Maison Neuve

Saint-Michel :

Mittwoch, 17. Dezember von 10 bis 17 Uhr – Place de la Mairie

Nach der Abholung wird das Spielzeug an folgende Vereine gespendet:

Französisches Rotes Kreuz, Secours Populaire, La Clairière, Espoir Aide et Action, Escale, Acafi, Les Mères Veilleuses, Secours Catholique, Saint-Vincent-de-Paul