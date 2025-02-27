Ähnliche Nachrichten

Sie sind eine Nachteule, die Ausflüge im Herzen der Hauptstadt oder auf dem Gebiet von Saint Germain Boucles de Seine liebt und auf die Uhr achtet, um den letzten Zug nach Hause nicht zu verpassen?
Machen Sie sich keinen Stress mehr und genießen Sie bis in die frühen Morgenstunden, der Nachtbus N153 bringt Sie zurück!
Der Nachtbus N153 ist:
- Eine Verbindung zwischen dem Bahnhof Saint-Germain-en-Laye und dem Bahnhof Paris Saint-Lazare
- 1 Abfahrt pro Stunde von 0:30 bis 6:30 Uhr
- 7 Tage die Woche das ganze Jahr über
Die ideale Alternative nachts, wenn die Züge nicht fahren.
Laden Sie die App Île-de-France Mobilités herunter
Um Ihre Route zu berechnen, suchen Sie nach den Fahrplänen Ihres Busses, konsultieren Sie die Verkehrsinformationen und laden Sie die Île-de-France Mobilités-App herunter!
Denken Sie daran, Ihre Leitung zu abonnieren, um Verkehrsinformationen in Echtzeit zu erhalten.
Alle Verkehrsinformationen und Neuigkeiten Ihres Gebiets finden Sie auch auf unserem Konto X (ex-Twitter): @StGermain_IDFM.