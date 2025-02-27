Ähnliche Nachrichten

Entdecken Sie den Nachtbus N153 zwischen Gare de Saint-Germain-en-Laye und Gare de Paris Saint-Lazare

Ab dem 1. März 2025 schließt sich der Nachtbus N153 den Linien des Territoriums Saint Germain Boucles de Seine an. Wir präsentieren es Ihnen!

Sie sind eine Nachteule, die Ausflüge im Herzen der Hauptstadt oder auf dem Gebiet von Saint Germain Boucles de Seine liebt und auf die Uhr achtet, um den letzten Zug nach Hause nicht zu verpassen?

Machen Sie sich keinen Stress mehr und genießen Sie bis in die frühen Morgenstunden, der Nachtbus N153 bringt Sie zurück!

Linienplan - Nachtbus N153

Der Nachtbus N153 ist:

  • Eine Verbindung zwischen dem Bahnhof Saint-Germain-en-Laye und dem Bahnhof Paris Saint-Lazare
  • 1 Abfahrt pro Stunde von 0:30 bis 6:30 Uhr
  • 7 Tage die Woche das ganze Jahr über

Die ideale Alternative nachts, wenn die Züge nicht fahren.

Finden Sie hier alle Informationen der Linie N153

