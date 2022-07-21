Ähnliche Nachrichten

Ihr Abendbus wartet auf Ihre RER A vom Bahnhof Saint-Germain-en-Laye, um Sie nach Hause zu bringen.

Ihr Bus setzt Sie von Montag bis Samstag in Saint-Germain-en-Laye ab und fährt alle 40 Minuten von 22 bis 1:30 Uhr.

Wie funktioniert der Abendbus?

1- An der Haltestelle rechts von der R3 des Bahnhofs Saint-Germain-en-Laye steige ich in den Bus mit der Aufschrift "ABEND",

2- Ich bestätige meine Transport ticket,

3- Ich zeige dem Fahrer meinen Abstiegsstopp an,

4- Ihr Fahrer passt seine Route an, um Sie auch zwischen zwei Haltestellen so nah wie möglich an Ihrem Wohnort (auf der Route der Linie) abzusetzen!

Dieser Service funktioniert ohne Reservierung. Alle Transport tickets des Île-de-France Mobilités-Netzes werden akzeptiert, genau wie auf Ihren üblichen Buslinien.

Ihr Abendbus Saint-Germain-en-Laye:

Vom Busbahnhof Saint-Germain-en-Laye fährt Ihr Abendbus von Montag bis Samstag von 21:50 bis 1:20 Uhr und samstags bis 1:30 Uhr.